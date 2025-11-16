館長遭毀滅式爆料 「隔天風向大逆轉」網揭1關鍵
知名網紅「館長」陳之漢近日卷入多項爭議，三名元老級員工陸續出面，指控他涉及性騷擾，甚至還要員工「睡老婆」及不當職場行為，事件在網路上迅速發酵，輿論討論聲浪不斷。然而卻有網友表示，一開始許多人都在嘲笑館長，沒想到才過一天，風向卻180度轉變。
館長針對接連而來的爆料，於昨（15）日深夜開啟直播做出回應，強調所有指控都與事實不符。他指出，這場風波的導火線，源自三名員工向他索討2000萬元，並聲稱手上握有他的不雅影像。館長坦言十多年前確實曾以手機拍攝過私密影片，但該部手機長期放在公司，影片外流原因難以追究，他質疑對方藉此施壓，才會引發如今的攻擊。館長在直播中數度情緒激動。他透露事發後與妻子相擁痛哭，太太並未責怪，反而鼓勵他先把家顧好。他感嘆妻子因此被牽連，「這件事情裡，我才是真正的受害者」。
風暴延燒之下，館長自行宣布關閉兩項副業。他表示，新開幕不久的蛋捲店因爭議不斷，不得不宣布停止營運；而投入上千萬元打造的便當品牌「True飯」，也將在11月底前結束營業。他無奈表示，為避免爭議擴大，只能先全力處理法律與公司內部事務。
而此事件的網路討論風向也持續變化，爆料者之一李慶元日前開直播，聲稱館長過去曾要求另一名主管小偉拍攝私密照片給館嫂「助興」，甚至要求小偉與館嫂發生關係，導致對方身心受創。此外，他還指控館長在經營便當店時堅持使用高級食材並要求依法管理，讓公司成本大增，甚至自稱曾建議館長「不要太守法」。
李慶元「毀滅式爆料」曝光後，網路一度出現大批嘲諷館長的言論。然而不到一天，網路風向急轉，不少網友開始質疑爆料者的可信度。有網友指出，外流的錄音內容疑似刻意引導對話；也有人認為爆料焦點反被「勞基法」與「使用好食材」等段落模糊化，甚至出現「抹黑得過於正面」的反諷評論。
更多網友質疑，若爆料者真曾受到性騷擾，為何在離職一年後又回到同一家公司、並領取高薪？館長也在直播中表達相同疑問，稱對方多年來態度消極，如今拿不到錢便反咬，公司與妻子都因此受累。他更直指，「拿不到錢，什麼話都講得出來，那才是惡魔。」目前相關指控雙方各執一詞，館長已將所有程序交由律師進行，網路輿論仍在發酵，風波短期內恐難平息。
