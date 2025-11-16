館長遭毀滅性爆料認了「有露點影片」 李慶元深夜發文：別動我家人
【緯來新聞網】網紅「館長」陳之漢近日被捲入爭議風波，前任成吉思汗健身房核心成員李慶元及主管小偉於14日公開指控其行為不當，內容涵蓋性騷擾與私生活問題，引發外界強烈關注，消息在網路迅速發酵，15日陳之漢開啟直播澄清回應。
館長、李慶元（圖／翻攝FB）
陳之漢表示，對方僅選擇性曝光對自身有利的錄音片段，刻意隱匿曾向他請求金錢援助的細節。他質疑對方宣稱持有不雅影片卻始終未能提出佐證，進一步懷疑整體爆料的真實性與目的。
他強調，多年來因對方已有家庭與小孩，出於情分主動給予資金幫助，「早就給完了，並不是事發後才補償。」他指出，整起爆料內容屬單方面片面呈現，企圖破壞他多年經營的形象。他也坦白承認手機內確有私密影像，「那是我露出XX的影片。」
針對李慶元指控他要求小偉傳送裸照，甚至施壓其與館嫂發生關係，陳之漢反問，如果小偉真的長期處於心理壓力下，為何離職後仍願意重返職場。他透露，小偉回任後每月領薪達8萬元，並獲配奧迪汽車一台，「每天在公司沒什麼事做，還能看盤、打遊戲，若真覺得委屈，怎麼會選擇回來？」
館長重申自己問心無愧，對相關指控不感到畏懼。他透露，事件初期公司內部確實有些不安，但後來經討論後一致認為情況不構成實質危機，目前已將所有法律事務交由律師團隊處理。他強調，願配合司法單位釐清疑點，對於不實指控也會依法追究。
另一方面，李慶元在引發風波後，面對網友攻擊不僅自己受波及，連家人也成為箭靶。他在16日深夜發文表示，「任何人願意支持陳先生我都尊重，但若對我有意見，請針對我本人。」他強調，若有任何人針對其家人採取行動，無論對方是否能被找出，將依法提告維權。
