館長遭毀滅爆料後首回應！否認逼員工NTR自己 抱著館嫂痛哭

館長開直播否認指控。翻攝館長惡名昭彰YT頻道

網紅館長陳之漢14日晚間遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助小偉、總監吳明鑒聯手爆料，指控館長私德敗壞，包括介入別人感情搶來館嫂、派人威脅對方、抹黑早餐店老闆、要求員工傳生殖器照、甚至邀小偉一起3P。李慶元更指館長出資最少卻自稱創辦人，並放話若館長敢直播澄清，他將拿出錄音檔逐條打臉，館長也在沉默20小時後回應，透露自己是受害者，還抱著老婆哭。

錄音檔曝「叫員工X你老婆你忘了？」 小偉稱精神壓力大求醫

三人公開的錄音檔中，小偉質問館長：「你叫我去你家X你老婆，你忘記囉？」館長回：「拜託，那多久以前了。」小偉強調自己因飽受精神壓力而求助身心科，離職一年後回鍋仍持續遭羞辱。他們也指館長曾傳與館嫂的私密影像給員工，更要小偉配合拍照助興，行徑突破道德底線。對外宣稱送車給員工的形象也被爆不實，引發外界譁然。

館長爆料自己抱著老婆痛哭。翻攝館長惡名昭彰YT頻道

館長直播反擊：他們就是要錢 錄音都是剪片段

館長昨（15日）晚間開直播回應，否認所有指控，反指三人策畫已久，就是為了錢。他說多年來基於對方有家庭、小孩，持續金援，「不是被爆料才給，是錢早就被你們拿光了。」痛批對方只公開對自己有利的錄音片段，把金錢勒索的內容藏起來。他質疑：「如果我10年前真對小偉做那些事，他怎麼還能月領8萬、回公司上班、每天看股票、玩遊戲？還讓我送他一台奧迪？」館長也坦承以前手機裡確實有自己的A片，但手機放在公司，不知道對方動了什麼手腳。甚至曾遭恐嚇要他付2千萬封口費。他怒批對方說法「狗都不聽」，強調自己才是受害者。

館長抱著館嫂痛哭 後續交給律師處理

這次爆料波及館嫂，館長語氣哽咽透露，事件發生當天他抱著老婆痛哭，「我哭得像個孩子。」老婆還反過來安慰他：「小孩優先，我自己的事無所謂。」讓他更心疼館嫂被捲入無端攻擊。他表示不會再和三人對質，「信者恆信，不信者恆不信。」認為繼續回應只是在幫對方炒聲量，後續法律問題將全權交由律師處理。



