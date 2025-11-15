館長遭爆叫員工X老婆！陳沂驚呼根本黑道NTR 揭開1疑點：有可能是真的

娛樂中心／綜合報導

陳沂談館長遭爆料風波，直呼根本是黑道NTR劇情。（圖／翻攝自臉書）

網紅館長（陳之漢）近日深陷連環爆料風暴，昔日心腹「小偉」指控他要求傳私密照、甚至叫自己「去家裡X館嫂」，醜聞內容獵奇程度宛如日本 NTR 片情節，引發社群炸鍋。網紅陳沂今（15）日也加入戰局，在社群火力全開評論這場風暴，笑說「館長只能脫褲自清了。」

陳沂開頭直問：「館長出4了？」接著提及小偉爆料內容，指出對方稱館長「鳥小又不是條硬漢、滿足不了老婆」，才會出現一連串要求傳照、要求「人到場」的離譜劇情。

館長被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」。（翻攝自李慶元臉書、館長YT）

她說這故事荒謬程度「像日本片商劇本」，還是「黑道NTR主題」，乍聽之下很難讓人相信，「但館長的態度又讓人覺得可能是真的，如果一切都是AI偽造，那他幹嘛跟小偉道歉？」

不過陳沂強調，整件事最震撼她的不是家庭或內幕，而是網路流傳多年的都市傳說似乎被側寫印證：「原來3cm傳說都是真的！？還不是硬漢！？這只能脫褲自證清白了！」她還連王子偷吃粿粿事件一併酸：「館長喜歡NTR的話，怎麼不找王子feat.？他也喜歡。」

