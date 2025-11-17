即時中心／潘柏廷報導

網紅館長陳之漢日前被元老級前員工「大師兄」李慶元等人指控拿中國資金、性騷、逼迫員工與館嫂發生關係等毀滅式爆料。儘管館長開直播澄清，但話題仍持續燃燒，甚至現在又出現新爆料；前格鬥選手「金鋼刀」張景雄今（17）日晚間在臉書透露，他與旺中董事長蔡衍明吃飯時，蔡衍明曾說「陳之漢一張嘴整天亂講，不可往來。」





館長的政治立場向來被外界認為反覆不斷，從支持時任高雄市長韓國瑜，爾後變成力挺時任總統蔡英文，近期則支持民眾黨前主席柯文哲；此外，原先表態是台獨份子的他，現在又轉身喊說自己是中國人，更讓各界持續關注館長的動向。

豈料，館長日前卻被元老級前員工「大師兄」李慶元等人指控，不僅涉及拿中國資金、性騷、甚至透露性器官短小，就逼迫員工「小偉」與館嫂發生關係，導致小偉長期精神受創；館長也開直播做出回應，並全面駁斥毀滅式爆料內容，但爭議並未消弭，而是持續延燒至今。

不過，正當館長陷入爭議事件的同時，「金鋼刀」今日晚間在臉書爆料，當他與蔡衍明吃飯時，對方則聊到陳之漢，「他說陳之漢這個人一張嘴整天亂講，不可往來」。

過去館長與民眾黨前主席黃國昌皆反蔡衍明執掌的旺中集團，而《中天新聞》更是對象之一；但幾個月前，館長不僅跑去參觀《中天新聞》攝影棚外，更表達對《中天新聞》有愧疚，甚至向蔡衍明道歉。





原文出處：快新聞／館長遭爆性醜聞 前格鬥選手又揭蔡衍明批他「一張嘴整天亂講」

