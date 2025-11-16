館長遭爆收中國紅錢！謝和弦曾獲「千萬酬勞邀約」公開驚人內幕

記者徐珮華／台北報導

網紅館長（陳之漢）近日遭元老級員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料8大惡行，包括逼迫特助小偉拍攝、傳送下體照，以及收受來自中國及澳門的資金等。曾與他合體直播的謝和弦，今（16）日出席〈夠愛〉簽唱會，坦言自己也曾收過中國邀約，不過對於對方祭出的新台幣1000萬元酬勞絲毫不動搖，「我也沒有收啊，我說我自己賺。」

謝和弦舉辦〈夠愛〉簽唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

謝和弦透露身邊許多朋友收過中國邀約，內容主要是贊助經費至當地旅遊、拍片。但他自認若前往中國，恐怕一下飛機就會被帶到小房間關切，「我臉上刺一個台灣，如果要去（中國），應該是台灣旁邊再刺一個中國。」

至於館長被爆要求小偉替館嫂助興，謝和弦則直言蠻扯的，「我就看看、笑笑而已。」他坦言過去相當欣賞館長，「但後來發現他真的是一個商人無國界的人，我就覺得我還是挺自己好了。」

謝和弦左眼角有台灣圖案刺青。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此外，謝和弦與近期爆發閃兵案的陳零九頗有交情，兩人都是年輕時就北漂發展，他不希望對此落井下石，而是私下傳訊關心對方，「男人之間不用講太多，我相信他可以有智慧的處理這些事。」黃明志則是曾在謝和弦低潮時伸出援手，談及對方近期捲入毒品與命案，他低調表示：「我也沒有多說什麼，就是祈求他能夠平安順利度過這個風波。」

