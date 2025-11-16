館長遭爆收中國資金？吳沛憶：有沒有承諾答應要做什麼事情？

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委吳沛憶受訪（圖／資料照）

網紅「館長」陳之漢遭到員工爆料說館長拿中國及澳門的錢，遭到館長否認。對此，民進黨立委吳沛憶今（16）日表示，館長應對個人行為負責，她並質疑，館長收中國的錢，有沒有承諾答應要做什麼事情？有沒有國安考量，應說清楚。

網紅「館長」陳之漢這幾天遭員工毀滅式爆料，「大師兄」李慶元與高階主管小偉出示對話錄音及契約書等證據指控，館長要求員工拍下體給老婆看，還叫員工睡館嫂；多人合夥經營的健身館，陳之漢出資也是最少，還說館長拿中國及澳門的錢，引發網友議論；針對指控，館長一概否認。

對於陳之漢遭控收中國及澳門的錢？吳沛憶上午出席「總統盃全民運動賽事－街舞大賽」後受訪時表示，館長是民間人士，個人行為要對自己負責。

吳沛憶質疑，館長是否有收中國的錢？有沒有承諾答應要做什麼事情？有沒有國安考量？收買民間已經有趨勢，是不是中國長期收買的計畫？

