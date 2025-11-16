館長遭爆收中國錢！謝和弦也接到千萬邀約 曝對岸慣用手段

謝和弦透露自己收到中國遞出的千萬邀約，但覺得錢可以自己賺而拒絕。資料照。翻攝臉書



網紅館長（陳之漢）近日遭元老級員工毀滅式爆料，其中提及他收受中國資金。曾與他一起直播的謝和弦今（11/16）舉辦簽唱會，坦言也收過中國邀約，對方更開出1000萬元價碼，他沒有答應，「我說我自己賺」。

謝和弦說，以前還滿喜歡館長，後來發現對方是個「商人無國界」的人，就覺得自己挺自己就好。

談到館長被控收中國錢一事，謝和弦透露，身邊很多朋友和他都有收到中國邀約，以贊助經費的名義，希望他們去中國旅遊、拍些影片，「但我覺得我應該一下飛機就被帶到小房間關切，因為我臉上刺一個台灣」，便拒絕了。

謝和弦眼尾刺有一個台灣的圖樣。翻攝臉書

館長還被爆料讓資深員工小偉和老婆發生親密行為、拍下體照助興等，謝和弦直言覺得滿扯的，「到底是真的還假的？我就看看笑笑而已」。

