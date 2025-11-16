館長遭爆料人設崩壞 董念台嗆不是個咖：這個貨色全毀了
網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元爆料，涉性騷擾事件及疑似收中國「紅錢」等事件，導致人設崩壞。自稱「黑道狀元」的董念台今（16）日po文表示，過去就知道館長不是一個咖，並提到現在「館長這個貨色全毀了！」
館長遭李慶元及高階主管小偉毀滅式爆料，其中館長被爆出，10多年前曾找小偉去睡老婆的NTR劇情，讓許多網友感到震驚。李慶元日前爆料時還拿出錄音檔，間接證實館長並未否認此事，而且館長在後續直播上也沒有直接否認，僅說錄音檔有被挑選過，可見爆料應具有一定的真實性。
董念台今於臉書po文談及此事，透露在10年前左右，基於好奇開始關注「這個咖小」，「當我從他臉書上，得知其是一個蔡英文收編的台獨大咖，當然也就在自己的臉書上，批罵這個貨色」，孰不知館長居然向法院提告，讓他氣到在法庭上怒罵：「館長和我都是社會敗類，請法官重判我，最後被判處5,000元罰金！」
董念台強調在此事件後，自己就知道館長不是一個咖，可能對方的臉書不時的出現在網路，「讓我有機會加深的去瞭解這個爛貨！」他認為，館長並不如蔡正元所說的那麼好，再加上也只是在黑道沾個邊，「當然他身邊的人，定不會忠誠義氣！」果然，館長就被身邊的人「出賣」，那種魚死網破的玩法，定是館長讓他們懷恨在心，可見館長是個「吞獨食」的咖，「説的明白一點，館長吃肉，身邊人連湯都喝不到，難怪就被身邊人一舉毀滅了！」
董念台還表示，館長有多少斤兩，身邊人瞭如指掌，「甭說館長能否整肅到他們，即使連黑道基本的報復也做不到」，再加上館長又是一個紅紅火火的網路大咖，「只要有憑有據的公布其敗行，即可將館長全毀了！」最後他強調，以館長這個案例，我們就知道：「江湖險，人心更險！」也因社會險惡，我們遊走社會，還真的要懂得保護自己，「否則因為自己交友不慎，硬是把自己的一生全毀了！」
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
