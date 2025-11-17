館長遭爆料反成最大贏家？3天直播抖內「金額超狂」

娛樂中心／張予柔報導



網紅「館長」陳之漢再陷風波，元老級員工「大師兄」李慶元與特助小偉透過直播對他展開「毀滅式爆料」，指控館長涉職場性騷擾、財務問題及私生活混亂等，事件曝光立刻引發社會熱議。館長也在週末連開三場直播回應外界質疑，隨著熱度一路攀升，網紅四叉貓也在臉書貼出館長三日「抖內收入」統計，驚人的金額讓不少網友直呼「真的太會賺」。





四叉貓在臉書曬出了館長開直播三天收到的抖內。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

館長的直播從第一天「自爆遭恐嚇」、第二天反控「有人造謠抹黑」，到第三天全面反擊，劇情翻轉速度之快，宛如線上連續劇般吸引大量網友湧入觀看。根據四叉貓公布的數據，館長自週五至週日（11/14-11/16）共舉辦三場不同主題的直播，抖內金額一路飆升。週五談到「遭恐嚇」時，吸引觀眾抖內5萬702元；隔天他情緒激動表示自己被造謠，抖內立刻翻倍至10萬3016元；到了週日，館長高調反擊前員工爆料，當日抖內更突破11萬9500元。三天累計收入破27萬元。





抖內統計引發熱烈討論，許多網友試算館長的「直播商機」，笑說「平均一天5萬，直播20天就100萬，這樣還要去中國？」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

這份抖內統計引發熱烈討論，留言區網友紛紛留言，「真好賺，網路乞討還是最快的啦」、「抖內金額都超大筆，粉絲真的非同小可」。也有人指出，館長本來就是靠網路流量起家，這種方式對他來說既直接又有效率，「這真的是他變現最快的方法，但不知道後面的錢坑有多大就是了」。更多網友開始試算館長的「直播商機」，笑說：「平均一天5萬，直播20天就100萬，這樣還要去中國？」甚至有人半開玩笑說「賺成這樣，我就問館長要怎麼倒？」。

館長被毀滅式爆料後開直播喊冤，讓他賺進大筆直播收入。（圖／翻攝「館長惡名昭彰」YouTube、翻攝「劉宇」臉書）

除了金額驚人外，也有不少人對抖內文化提出質疑。「這算公司收入還是他個人收入？有報稅嗎？」有網友質疑抖內透明度。也有人把矛頭指向抖內者，「難怪詐騙集團那麼多，因為傻子真的很多」、「到底是哪位大善人抖內？XDD」。有網友更感嘆，粉絲完全不問細節、不求真相，只要館長喊一句，他們就願意掏錢，「不買東西純抖內 =真愛」。







原文出處：館長遭毀滅式爆料反成最大贏家？3天直播抖內破「這金額」網驚：太會賺

