館長遭爆料收紅錢 陳沂指1錄音檔關鍵「他真的沒收」：只是試鏡

網紅館長陳之漢近日遭3名資深員工毀滅式爆料，各方傳聞沸沸揚揚，不僅指他叫員工和「館嫂」發生關係，還爆他收來中國、澳門的資金。然而陳沂解讀爆料錄音檔裡的一句話，認為是證明館長真的沒收中國大陸的錢，反而還證明了館長真的很缺錢，「寧願當三姓家奴，錢沒來也都要先do看看」。

館長變促統「遭疑收紅錢」 陳沂聽這一句認為沒有

館長被爆料叫員工睡館嫂、開成吉思汗健身房出資最少，還和澳門、中國有資金往來，自稱有「大陸後台」來對付政敵；對於相關指控館長一概否認，反指那3人是要向他勒索討錢對他抹黑。

館長今年數度到中國旅遊開直播，一改過去主張，高喊要促進兩岸統一，立場大轉變引發許多人質疑，這次再被爆收紅錢也被認為是轉變的關鍵原因。不過陳沂反而從這次的爆料錄音檔中的一句話解讀，「證實了他真的沒收到大陸的錢。」

她提到，錄音檔裡的「89兄弟」問館長「什麼時候中國的錢才會進來？」館長回答：「要看我表現！」陳沂直言，這證明了館長如此賣力地舔中「只是為了尋求一個機會，還不是拿錢辦事，只是試鏡。」她也認為，這代表館長真的很缺錢，寧願當三姓家奴，錢沒來也都先做看看。

陳沂也說，那些89兄弟想分一杯羹，否則如果真的反對館長西進，為什麼要問錢什麼時候進來？

稱館長愛「愛面子、愛吹噓」 反而救了自己

陳沂形容館長：「就是要面子愛膨風，喜歡把自己吹噓得很厲害，享受眾星拱月。」高薪養了一堆89兄弟、把企業當堂口在經營，而在出事的時候救了他的，竟然也是愛面子這種性格，「自己不行幫老婆找代駕、堅持用最頂的料堅持守法、憑一己之力養整幫89⋯⋯竟成了重情重義之人！」她最後還用黃國昌的語錄來虧館長：「面對硬不起來的3公分，我們也不忍苛責」。

