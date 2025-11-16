館長遭爆料竟是「雙面人」？怒噴汪小菲音檔曝光

娛樂中心／于士宸報導

網紅「館長」陳之漢近日再陷風波，前員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」於14日開設直播，對其提出多項指控，其中一項爆料指稱，館長因性功能不佳，曾要求特助小偉拍攝生殖器照片傳給其妻觀看，甚至進一步要求與其妻發生性關係。不僅如此，其中一段疑似館長的對話錄音曝光後，竟能清楚聽見他痛斥「幕前好友」中國商人汪小菲的激進言論，消息曝光後，立刻掀起熱議。





館長遭爆料竟是「雙面人」？音檔曝光「被問1事」怒噴汪小菲、蔡董：裝肖維

李慶元釋出錄音檔，疑似館長對中國商人汪小菲心懷不滿。（圖／翻攝自李慶元臉書）

上個月25日，館長展開為期12天的中國「尋根之旅」，過程中他的當地好友汪小菲不惜撥空，大方當任館長遊中國的地陪，兩人在鏡頭前看似像「好兄弟」般無話不談，一同逛街、用餐，互動往來甚歡。然而，事情卻迎來大反轉。從李慶元昨日爆料的音檔可聽見，館長在被問到公司高層「什麼時候錢才會進來？」時，表示中國方面要看他「怎麼表現」再決定。接著對方問「那汪小菲呢？」，館長則語氣激動地爆粗口批評：「汪小菲也很會裝肖維，他是喝酒的咖，汪小菲就是喝酒的咖，根本是來亂的」，還指他喝了酒就到處「稱兄道弟」。





館長遭爆料竟是「雙面人」？音檔曝光「被問1事」怒噴汪小菲、蔡董：裝肖維

館長（左）與汪小菲（右）日前在中國碰面，如今卻遭館長私下炮轟。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）









館長遭爆料竟是「雙面人」？音檔曝光「被問1事」怒噴汪小菲、蔡董：裝肖維

館長強調自己「沒做這些事」，稱道歉僅是因為對方「等了10年」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





一系列錄音檔曝光後，館長與汪小菲之間的私下交情也引起熱議。對此，館長昨日也在直播中反擊，強調自己「沒做這些事」，稱李慶元也很缺錢，曾以手上握有性愛影片以及對話紀錄等當作威脅，要自己拿出2000萬現金，否則將爆料。至於自己願意道歉則是因為對方「等這個道歉等了10年」，但也態度強硬，再度聲明「要怎麼爆料隨便你，看全世界相信誰」。





