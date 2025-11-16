館長遭爆料金錢糾紛與性醜聞 黃國昌：「我們外人」不適合評論

民眾黨主席黃國昌被媒體堵訪，被問到網紅館長陳之漢深陷元老級員工直播踢爆金錢糾紛與性醜聞；民眾黨主席黃國昌以外人不便評論，以館長自己的說法為主。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕經營健身房事業的網紅館長(陳之漢)近日爭議不斷，昔日員工直播爆料「館長」有金錢糾紛和性醜聞。媒體今天(16日)針對此事詢問民眾黨主席黃國昌看法，他表示，館長多年前的私事拉到檯面上，「我們外人」真的不太適合做評論，一切就以館長的說明為主。

民眾黨今天在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，黃國昌在論壇召開前受訪時，有記者問到此事，黃國昌表達他對此事的看法。

黃國昌說，他覺得這種多年前的私事，因為生意上面所產生的一些糾紛，拉到檯面上來談論，「我們外人」真的不太適合多做什麼評論。館長已有清楚的說明，就以館長的說明為主。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

館長案外案！爆有人開每月200萬直播罵政府 林董：很多網紅接

館長被爆「逼員工睡『館嫂』」慘了！遭網向中國舉報「劣跡網紅」

挺白營、舔共到生意垮掉 四叉貓酸：黃國昌快叫寶寶扛千萬救館長

館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

