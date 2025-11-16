館長遭爆料金錢糾紛與性醜聞 黃國昌：「我們外人」不適合評論
〔記者俞肇福／基隆報導〕經營健身房事業的網紅館長(陳之漢)近日爭議不斷，昔日員工直播爆料「館長」有金錢糾紛和性醜聞。媒體今天(16日)針對此事詢問民眾黨主席黃國昌看法，他表示，館長多年前的私事拉到檯面上，「我們外人」真的不太適合做評論，一切就以館長的說明為主。
民眾黨今天在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，黃國昌在論壇召開前受訪時，有記者問到此事，黃國昌表達他對此事的看法。
黃國昌說，他覺得這種多年前的私事，因為生意上面所產生的一些糾紛，拉到檯面上來談論，「我們外人」真的不太適合多做什麼評論。館長已有清楚的說明，就以館長的說明為主。
