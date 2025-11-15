館長遭爆料「要員工X館嫂」！ 陳沂揭1疑點：傳說是真的？

網紅陳沂對於館長被毀滅式爆料提出看法。(圖／陳沂臉書、中時資料照)

網紅館長被元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」，包括要求員工拍攝下體照傳給館嫂、發生性關係，消息曝光，在網上掀起熱議，對此，網紅陳沂表示故事雖然離奇，但是館長態度又讓人覺得是真的，最後則是強調有1件事不排除是真的。

陳沂表示館長遭心腹小偉爆料無法滿足老婆「需求」，便叫他傳下體照給館嫂看，甚至還要求兩人發生「性關係」，次數則有2次，小偉在十年後覺得太不對勁，便要求館長道歉，並且賠償他兩千萬元，對此，館長似乎擔心遭到爆料，便先開直播自爆這件事，不過內容只提到被要求賠償兩千萬，卻沒回應NTR事件。

陳沂坦言整個事件太過離奇，加上內容還是日本謎片的情節，著實讓人難以相信，不過館長反應出來的態度，不免讓人懷疑可能是真的，不然何必跟小偉道歉，話鋒一轉，陳沂強調上述內容並非重點，重點主要放在館長「3cm的傳說都是真的，還不是硬漢」，接著指出館長只能脫褲子自證清白，接著開酸：「館長喜歡NTR的話，怎麼不找王子feat.?他也喜歡」。

對於遭前員工爆出不堪的黑料，館長直播做出反擊，他強調從來沒有做過這些事，「要怎麼爆料隨便你，看全世界相信誰，看全公司相信誰」。

館長強調從來沒有做過被爆料的內容。（圖／陳君瑋攝）

