即時中心／高睿鴻報導

網紅「館長（本名陳之漢）」人設大崩壞？成吉思汗健身俱樂部元老級員工、暱稱「大師兄」的李慶元，昨（14）日驚拋震撼彈；他指控，館長過去惡行累累，不僅曾搶別人女友、恐嚇其前男友，竟還曾要求旗下員工「小偉」傳下體照片、並到館長家與他的妻子發生性關係。甚至加碼踢爆，館長涉嫌收受來自中國、澳門等地的資金。對此，科技專家許美華評論道，館長到底做人多差，才會連昔日跟他稱兄道弟的哥們，都這樣出來爆料？

李慶元昨爆料稱，當初鬧得沸沸揚揚的「早餐店事件」，早餐店老闆根本沒嗆館長「她是不是做八大」；而是館長妻子違停車輛、擋住人家門口，老闆請她移車。結果，館長妻子憤而找館長告狀，後來館長就找黑道砸店。接著，李慶元還稱，當初館長的老婆還沒與前男友分手，「結果館長就去騎人家、搶女友，還找人去恐嚇對方」。

李慶元繼續指控，由於館長「不舉」（性器官勃起障礙），竟要求旗下員工「小偉」，傳送下體照片給館長妻看；不僅如此，竟還要求小偉與她發生性行為，且至少兩次以上。更誇張的是，館長過去一直聲稱「大雄」是他的愛犬，但李慶元也打臉稱，館長當初根本不養、不管大雄，甚至這5、6年來，根本沒看過大雄一眼，「還跟幫忙顧大雄的員工說，管他去死！」。

不僅如此，李慶元另還爆料，館長涉嫌收受來自中國、澳門的資金；以及館長跟妻子吵架時，竟將金佛像全砸爛等。

對此，時常針砭時事的科技專家許美華，不禁感嘆說，現在輿論充滿館長被爆料的八卦，劇情讓人看傻眼。她接著繼續說：「我最大的疑問是，正常情況下，八九兄弟圈其實也要講江湖道義；到底館長做人多差？對待兄弟有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們，才會這樣出來爆料？」。

她進一步感嘆道，待人不顧情義、做人很差，「惹到自己身邊最親近的人都出來捅他，這點跟他的另一位好朋友、國昌老師真的很像」。許美華還酸說，不知道現在中國有沒有後悔找館長當統戰代言人，「我是很希望藍、白、紅，繼續大力挺館長挺到底」。

許美華另也表示，雖然她對館長被爆料的大部分內容，其實真的都不是很想知道；但關於館長涉嫌收中國、澳門的錢，還是建議國安單位「可以深入查一查」。她直言說，倘若相關指控真的屬實、且證據確鑿，加上館長為中共統戰宣傳、試圖影響選舉結果的諸多言行，可能已經違反國安法、反滲透法，同時也違反選罷法了。





原文出處：快新聞／館長遭爆料「要求員工和館嫂上床」！科技專家嘆：做人到底多失敗？

