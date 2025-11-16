館長遭爆料「這貨色全毀」！董念台：就知道他不是個咖

[Newtalk新聞]

網紅「館長」陳之漢近日自曝遭勒索恐嚇，但事件尚未平息，卻傳出旗下健身房前元老級員工「大師兄」李慶元，以及特助級主管「小偉」火速開直播提出多項指控，內容涉及收「中國錢」、性騷擾及財務糾紛等爭議，使館長多年建立的人設瞬間崩壞。





對此，曾與館長有過公開交鋒的「黑道狀元」董念台今日也發表看法。他在臉書上直指，自己早在十年前就基於好奇關注館長，並以「這個咖小」稱呼，表示「當我從他臉書上，得知其是一個蔡英文收編的台獨大咖，當然也就在自己的臉書上，批罵這個貨色，孰不知館長居然向法院提告我，氣的我在法庭上怒罵：館長和我都是社會敗類，請法官重判我」，最終董念台僅被判處 5000 元罰金。

董念台以「這個貨色全毀了！」為開頭痛批館長作為，強調自此事件後，便認定「館長不是一個咖」，並指出館長的臉書與網路曝光讓他對館長的行徑有更深入了解。他認為館長並非「如蔡正元所說的那麼好」，僅僅是在黑道中沾邊，因此「身邊的人當然不會忠誠義氣」。





董念台指出，「果然就在這瞬間，館長被身邊的人出賣」，他形容館長那種魚死網破的行事如「吞獨食」，自己吃肉，身邊人連湯都喝不到，因此才會被身邊人一舉毀滅。董念台認為，館長的斤兩早已被身邊人看透，無論館長能否整肅，他們都能公佈有憑有據的指控，使館長形象完全崩塌。





他進一步警告，館長事件是江湖險惡、人心險惡的案例，「因為社會險惡，我們遊走社會，還真的要懂得保護自己，否則因為交友不慎，可能把自己的一生全毀了！」

