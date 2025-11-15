館長遭爆料「逼員工上館嫂」等8惡行！ 陳沂揪1疑點驚呼：3cm傳說是真的

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）昨（14）日晚間遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，包括要求特助小偉拍攝下體照片，以及要求他與館嫂發生性關係等，消息一出引發各界譁然。對此，網紅陳沂也發表看法，雖然故事太過獵奇，但館長的態度又讓人覺得可能是真的，文末更點出一件事直呼「原來3cm的傳說都是真的」。

網紅館長（陳之漢）昨（14）日晚間遭到前員工毀滅式爆料，網紅陳沂也發表看法。（圖／翻攝陳沂臉書、館長Youtube）

陳沂今（15）日透過臉書發表看法，「館長的心腹小偉跑出來爆料，說他鳥小又不是條硬漢，無法滿足他老婆」，便叫小偉傳下體照給館嫂看，還要求兩人發生性關係、次數達2次，而小偉在十年後覺得太不對勁，因此要求館長道歉，針對此事賠償他2000萬元，未料館長先發制人，自己先直播自爆被要2000萬的事，「但也沒承認或否認NTR事件」。

陳沂今（15）日透過臉書發表看法，同時狠酸：「館長喜歡NTR的話，怎麼不找王子feat.？他也喜歡」。（圖／翻攝陳沂臉書）

陳沂坦言，由於整起事件實在太獵奇了，讓人一時之間很難相信，她形容就像是日本片、89主題情節，但館長的態度又讓人覺得可能是真的，不然就不用和小偉道歉了。接著她話鋒一轉，直呼這一切都不是重點，「重點是，原來3cm的傳說都是真的！？還不是硬漢！？這只能脫褲自證清白了！」同時狠酸：「館長喜歡NTR的話，怎麼不找王子feat.？他也喜歡」。

對於被前員工爆料一事，館長則在直播中否認，強調自己沒有做出李慶元與小偉爆料的事情，並解釋會道歉是因為對方說「等這個道歉等了10年」，嗆聲前員工「要怎麼爆料隨便你，看全世界相信誰，看全公司相信誰」。

