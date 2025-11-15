館長遭爆料「鋼鐵直男」人設塌？她笑評「8字」網秒認同！

政治中心／綜合報導



網紅館長（陳之漢）近日遭健身房元老級員工「大師兄」李慶元、前特助小偉毀滅性爆料，還公布多年前錄音檔，指控他「割韭菜」、棄養愛犬、性騷擾男員工，甚至傳訊息要求員工「拍私照」傳給他。消息曝光，震驚大批網友，對此民進黨桃園市議員黃瓊慧也發表自己看法，引發熱議。





館長（右）遭健身房元老級員工李慶元（左）、前特助小偉毀滅性爆料，指控他「割韭菜」、性騷擾等事件。（圖／翻攝自李慶元、館長臉書）

館長近日遭前員工毀滅性爆料，內容主要是金錢糾紛、性騷擾等，由於太震撼，PTT鄉民還整理出懶人包。對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧稍早也在個人社群討論此事，表示見到相關新聞報導「館長人設崩壞」，忍不住笑說「我要幫他説個話：館長哪裡人設崩壞？他一直都沒有好過。」。

民進黨桃園市議員黃瓊慧稍早也在個人社群討論此事。（圖／翻攝自黃瓊慧Threads）

貼文一出，網友湧入留言區笑壞「從第17層崩到第18層」、「真的，他的人設根本沒有崩壞問題。」、「一直在谷底的人是如何摔落谷底的概念」、「從地獄上升到谷底又把線扯斷」、「說什麼大實話？」、「超出我的認知」、「崩壞勒，他有什麼人設嗎」、「他這個叫提供笑料，不是人設崩壞」、「看了都難過」、「突破盲腸了」、「本日最中肯」、「業力引爆嗎？」。





網友留言認同笑翻「說什麼大實話？」、「真的，他的人設根本沒有崩壞問題。」。（圖／翻攝自黃瓊慧Threads）









