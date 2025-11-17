館長遭爆涉職場性騷？新北勞工局：須當事人提申訴才能查
「館長」陳之漢被爆料要求員工與太太發生性關係，被控涉職場性騷擾，勞動部長洪申翰今（17）日稱已請新北市勞工局介入調查，對此勞工局稍早指出，仍須由當事人提出申訴才能調查，目前正積極聯繫當事人。
館長前員工爆料稱館長請助理拍下體傳給太太助興，還要求助理和太太發生性關係，讓助理身心受到創傷，但相關指控被館長否認。洪申翰今天稱目前已請新北勞工局派員稽查館長是否涉及違法，包含職場性騷擾等。
對此新北勞工局表示，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍須由受害勞工提出申訴並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。勞工局也再次呼籲，當事人可向勞工局提出申訴，俾便啟動調查。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
