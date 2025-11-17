館長遭爆涉職場性騷 新北勞工局：須當事人提申訴才能查

館長陳之漢遭爆料要求員工與太太發生性關係，被控涉職場性騷擾。（圖／黃威彬攝）

「館長」陳之漢被爆料要求員工與太太發生性關係，被控涉職場性騷擾，勞動部長洪申翰今（17）日表示，已請新北市勞工局介入調查，對此勞工局稍早指出，仍須由當事人提出申訴才能調查，目前正積極聯繫當事人。

館長前員工爆料稱館長請助理拍下體傳給太太助興，還要求助理和太太發生性關係，讓助理身心受到創傷，但相關指控被館長否認。洪申翰表示，如果真的做出像員工爆料的性騷擾行為，不管員工離職與否，都能向地方主管機關申訴，如果查明屬實，館長身為公司代表人，將會面臨《性別平等工作法》的最高100萬罰鍰。並表示，因為該案是社會高度關注事件，已經請新北市勞工局主動查明是否有違法情事。

廣告 廣告

對此，新北勞工局表示，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍須由受害勞工提出申訴並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。勞工局也再次呼籲，當事人可向勞工局提出申訴，俾便啟動調查。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

從負債到封王！Andy奪走鐘獎淚訴十年路 粉絲見一幕感動喊：他終於有錢了

男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道