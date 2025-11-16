館長遭爆私密醜聞！律師搖頭點破「最致命關鍵」
（記者周德瑄／綜合報導）館長陳之漢近遭前員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」開直播公開多項指控，內容涉及職場性騷擾、財務爭議與私人生活問題。其中最受外界震驚的爆料，指館長因身心狀況不佳，竟要求特助拍攝私密部位照片給妻子助興，甚至進一步提出讓特助與妻子發生關係，引發網路一片譁然。
事件延燒之後，律師林智群也在社群發文感慨，指出類似風波往往源自「禍起蕭牆」，提醒「對下面的人一定要好好對待，否則一旦爆料，絕對都是猛料」。他更回憶過去參與遊行時的疑惑，語帶批判地表示，有些站在台上的人是否真如其所宣稱的形象，令人存疑。
圖／館長否認所有指控，強調當事人企圖抹黑、扭曲事實。（翻攝自 飆捍FB）
至於館長方面，他對所有指控均予以否認，並反控爆料者刻意扭曲事實。他表示，指控中的某名員工曾離職後再回到公司，薪資高達八萬元，工作內容輕鬆，卻常在上班時間看股票、玩遊戲，完全不像長期承受壓力的狀態。他質疑，若真遭受性騷擾，怎會回頭進入同樣的工作環境，直呼「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔」。
另一名律師李怡貞則以更諷刺的方式加入討論。她在臉書貼出一張蚵仔料理照片，以其尺寸揶揄相關指控，並質疑若夫妻之間要進行親密行為，為何妻子需要看他人的私密照片。她反問這種行為是「望梅止渴」還是「望穿秋水」，語氣詼諧又帶批判，引起網友熱烈回應。她更揣測，若真有如此離奇互動，或許只能解釋為館長「過度照顧下屬」，甚至把特助當成「視如己出」，才會出現如此荒謬的情節。
