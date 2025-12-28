館長遭爆簽下中國代言恐被統戰？他怒喊要告

▲網紅「館長」陳之漢昨（28）日遭《自由時報》爆料拿中共的錢，他怒喊要告。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢今年多次赴中國觀光還開YouTube直播，也曾透露要在中國開健身房，頻喊「我愛中國」、「我是中國人」，他昨（28）日再被爆料，有中國企業與他簽下500萬人民幣代言合約，但背後疑似由中共統戰部隊親自操刀。對此，館長發文直喊決定提告，吸引上千粉絲力挺。

《自由時報》昨揭露，館長近期和中國高端茶葉品牌華祥苑集團簽下代言合約，合約金高達500萬人民幣；網路巨頭網易則負責提供「智慧館長1號」技術與流量；博弈公司永利澳門也投資，資金挹注背後，疑似由中共統戰部隊親自操刀。

該報導質疑，中國動員多間具官方色彩公司，大筆資金全方位挹注館長，以「提供資金」、「協助開立線上直購」、「贊助健身房擴張」為名，實際上背後牽連甚廣，目的恐怕是為掩蓋統戰真相。

針對爆料，館長昨發文怒喊，雖然現今司法嚴重被民進黨控制，但是《自由時報》報導他拿中共的錢，他決定提告！他知道可能告不贏，但他只想講，他很辛苦也很累，努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，為何台灣民進黨的媒體可以亂寫？就因為台灣法律你們說了算，是嗎？

館長發文一出，底下網友也紛紛留言表示：「在台灣你是可以提告的，在中國我就不清楚囉」、「這麼痛苦的話趕快放棄國籍，入籍中國啦」、「因為顏色不對，就會被弄了」、「很多事情都是你自己喇叭的」、「館長加油」、「阿館加油，堅持做對的事」等。

