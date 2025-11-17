館長遭爆職場性騷擾 新北勞工局：須由受害者提申訴才能查證

陳之漢遭元老級員工爆料涉嫌職場性騷擾。（鏡報林煒凱攝）

網紅「館長」陳之漢遭元老級員工爆料涉嫌職場性騷擾，勞動部長洪申翰今日表示，若爆料屬實，最高可開罰100萬元；新北市勞工局指出，職場最高負責人性騷擾案，須由受害勞工提出申訴，並提供相關資訊，主管機關才能查證。

陳之漢經營的「成吉思汗健身俱樂部」員工李慶元、吳明鑒與小偉14日透過直播爆料，爆料陳根本沒出錢投資健身房，近期會頻繁去中國直播是因為走投無路，拿澳門與中國的錢辦事，還曝光陳曾要求小偉傳下體照給館嫂助興，並傳送夫妻間的性愛片與錄音檔給小偉，甚至要求小偉「睡大嫂」高達2次，至小偉飽受精神壓力。

對此，洪申翰今（17日）指出，若真的做出如員工爆料的性騷擾行為，無論員工是否離職，均能向地方主管機關申訴，如果查明屬實，館長身為公司代表人，將會面臨《性別平等工作法》的最高100萬罰鍰；由於該案為社會高度關注事件，因此已請新北市勞工局主動查明是否有違法情事。

新北市勞工局表示，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍得由受害勞工提出申訴，並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。勞工局呼籲，當事人可向勞工局提出申訴，以便啟動調查。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

