館長遭爆逼員工「睡大嫂」！ 勞動部證實啟動調查：最高罰100萬
網紅「館長」陳之漢遭前員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉接連爆料，指控他多次要求小偉傳生殖器照片、分享性愛影像，甚至要求與其妻子「館嫂」發生性行為，引發外界質疑涉及職場性騷擾。對此，勞動部長洪申翰今（17）日在立法院表示，事件已引發社會高度關注，將請新北市勞工局主動查明是否違反《性別平等工作法》，若屬實最高可開罰100萬元。
洪申翰指出，目前仍需釐清員工爆料內容是否屬實，即便員工已離職，只要遭遇職場上的性騷擾或不當對待，都能向主管機關提出申訴。身為公司代表人與最高負責人的館長，若行為涉及性騷擾，將依《性別平等工作法》裁罰100萬元；若雇主未做好預防不法侵害措施，最高可加罰30萬元。
根據員工爆料，小偉長期被要求配合異常指令，包括提供私密影像、接收館嫂與館長的性愛影片、甚至被要求「睡大嫂」達2次，導致長期身心受創並求助醫療。館長昨（16）日晚間直播否認所有指控，並反稱「把3名員工當爹在養」，雙方說法仍高度矛盾。
涉性騷擾如何認定？
洪申翰表示，此案因當事人身分敏感且衝擊勞動權益，已要求新北市勞工局啟動主動調查程序。主管機關會向雙方了解細節，並比對資訊是否符合性騷擾的法定要件。
員工離職還能申訴嗎？
針對外界疑問，洪申翰強調：「無論員工是否離職，只要涉及職場性騷擾，都能向地方主管機關申訴。」只要調查結果屬實，公司代表人仍須負起法律責任。
洪申翰再次強調，若查明存在性騷擾行為，館長身為最高負責人將面臨最重100萬元罰鍰；若公司未落實職場性騷擾防治制度，也可能被處30萬元罰鍰。勞動部承諾，全案將依法嚴查、保障勞工權益。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
