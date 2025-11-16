館長遭爆逼特助睏館嫂 網向中國舉報：有辱祖國
網紅「館長」遭元老級員工指控，曾要求前特助小偉拍下體照給老婆，甚至要小偉與老婆性行為，引爆全網熱議。臉書粉專「噁名昭彰」曬出有人向中國官方舉報館長的截圖，檢舉人痛批館長「有辱祖國社會風氣」。
噁名昭彰昨（15日）分享中國「國家安全機關舉報受理平台」的舉報截圖，檢舉人以簡體字指控館長在2018年，找員工與自己老婆玩多人性行為，還要求員工拍攝裸露照片，「此等劣跡，讓此人踏上祖國土地，有辱祖國的社會風氣」。
館長遭人舉報。（圖／翻攝自噁名昭彰臉書）
網友們看了截圖笑說，「別阿，讓他去，不然怎麼養套殺」、「海軍陸戰隊之恥」、「彭麗媛的部分怎麼沒寫上去」、「這樣會不會被歸類為劣跡網紅」、「應該暫時還不會阻止，畢竟還有價值」。
對於遭元老毀滅性爆料，館長昨晚直播時數度哽咽，「他們就是要錢，講了老半天，急了嘛」、「我真的不想流眼淚」、「那天抱著她（老婆）哭，她還安慰我」，否認所有指控。
