館長遭爆黑料 陳沂只信「真實尺寸」：好獵奇！

網紅館長（陳之漢）近日遭健身房元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅性爆料，還公布多年前錄音檔，指控他「割韭菜」、棄養愛犬、性騷擾男員工，甚至傳訊息要求員工「拍私照」給他老婆看。對此，網紅陳沂昨（15日）發文點出關鍵，今（16日）凌晨又再發文強調她唯一堅信「1事」。





館長（右）遭健身房元老級員工李慶元（左）、前特助小偉毀滅性爆料。（圖／翻攝自李慶元、館長臉書）

館長近日遭前員工毀滅性爆料，內容主要是金錢糾紛、性騷擾等。關注時事的網紅陳沂看完爆料後，還整理出懶人包，強調「重點是，原來3cm的傳說都是真的！？還不是硬漢！？這只能脫褲自證清白了！」。今（16日）凌晨她再發文，先驚嘆「真的好獵奇」，「首先我覺得NTR沒什麼，你情我願大家講好就好了。」。

館長（左）被毀滅式爆料，陳沂（右）發文表示「關於那些爆料，我唯一相信的，只有3公分」。（圖／翻攝「館長惡名昭彰」YouTube、「陳沂」臉書）

陳沂指出「NTR跟疑似叫兄弟砸早餐店，其它都不是什麼事兒。」，她認為不顧愛犬、吵架砸佛像、沒出錢創立健身房等爆料「這不都小事嘛～」。對於便當店相關爆料，她表示看到爆料者「說館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難。曾勸館長不要守法，還被他教訓說我陳之漢怎麼可以不守法」，讓她不禁笑說「不是啊，這到底是出來黑館長還是幫館長加分的，都想去買館長便當了」。

對此，她猜測「館長兄弟會窩裡反，多半是利益分配不均」，她進一步解釋「以前（館長）帶兄弟們吃香喝辣，員工福利給到最頂。現在沒賺那麼多福利變少，兄弟就開始不滿了。加上自己去中國尋求出路，沒帶上兄弟們一起舔，兄弟們覺得沒搞頭被拋棄，乾脆毀了這個山寨。」，她最後總結「成也兄弟，敗也兄弟。」此外，雖然爆料「獵奇到讓人難以置信」，但她強調「關於那些爆料，我唯一相信的，只有3公分。畢竟館長可是穿單車褲都依然是2D的男子漢。」。









