館長遭爆「下體太小」逼特助拍私密照！昔揭真實尺寸：超過台男平均

娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭元老級員工「大師兄」李慶元爆料，10年前以自己「尺寸太小」為由，要求特助小偉拍攝並傳送下體照給館嫂助興，導致他身心靈受創，甚至求助身心科。事實上，過去謠傳館長生殖器僅有3公分，對此他受訪親自澄清，強調尺寸超過台灣人平均長度。

館長（左）3月與陳沂（右）同台受訪，公開真實尺寸。（圖／資料照）

館長今年3月進軍成人平台SWAG，與陳沂一同出席記者會。當時談及尺寸大小，他坦言「就正常，也不能誇大其詞，我極限就到那」，並表示有超過台灣男性平均的10至12公分。他也大方分享與館嫂房事，透露兩人熱戀時一天最高達到3次，不過館嫂目前忙於照顧孩子，有時候太累便會拒絕求歡。

李慶元毀滅式爆料館長。（圖／翻攝自李慶元臉書）

這起風波源於館長直播控訴前員工以手握他和館嫂的性愛影片，以及他要求員工DIY的訊息，勒索他新台幣2千萬元，不過他反擊：「我沒有幹這種事，你們現在要怎樣？」此話一出，李慶元隨即出面打臉，爆料館長8大惡行，並公開雙方對質音檔，只見小偉質問「你叫我去你家X你老婆，你忘記了嗎」，疑似館長的男聲則回「拜託，那多久了」，雙方說法不同調。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

三立新聞網提醒您：

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

