館長遭爆「便當只用高級料」業績飆3倍！Cheap認證真的頂 但1缺點很鳥

娛樂中心／林昀萱報導

館長遭爆便當店只用最頂的料讓業績飆升。（圖／翻攝自飆捍臉書、「TRUE飯」粉專）

網紅館長（陳之漢）14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，李慶元踢爆，館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難，被稱是「業配文範本」。對此，網紅Cheap也透露自己吃過館長的便當總結「便當是很頂，但店本身很鳥」。

陳之漢遭前員工爆料，10年前以自己「尺寸太小」為由，要求特助小瑋拍攝並傳送下體照給館嫂助興，甚至兩度叫小偉與館嫂發生關係，導致他身心靈受創求助身心科。爆料內容不只如此，李慶元還提到，「館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難。曾勸館長不要守法，還被他教訓說我陳之漢怎麼可以不守法」，一席話讓一票人看傻直呼是「幫業配便當」，便當店業績也逆勢成長。

Cheap17日也在臉書表示：「以前以為只是館長嘴砲，沒想到是真的，結果館長說這幾天便當店業績成長三倍，這個爆料是業配？」Cheap分享自己吃過館長便當的心得，份量真的很大，燒肉給很多、味道不賴，200元在這年代算合理，但地點真的很鳥，只有林口有賣，唯一的優點是離館長家近。另外單看店面外觀，Cheap也說「它根本不是在做餐飲，是在做密室逃脫，整面橘色板子像是防空洞的入口，不仔細看根本不知道這是便當店，沒有透明玻璃、沒有燈光、沒有開放式廚房秀給你看最頂的食材，沒有內用區，只有『取餐窗』，不說我還以為是叫號領護照。給人的感覺不是歡迎你來吃，是盡可能讓你不要進來。」

Cheap坦言，館長便當能活到現在完全就是靠館長的魅力續命，沒館長早就倒了。他建議館長可以將便當店開到台北，中山、西門、南京復興、忠孝復興、科技大樓隨便一個地方都比現在好，店面再重新設計一下，內用區、外帶區、快閃拍照牆等，生意會好很多。最重要的是要整頓內部員工，沒能力還坐領高薪者都要開除，去請個真正懂餐飲的CEO來坐鎮才能浴火重生。

