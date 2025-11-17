館長遭爆「性騷擾」前員工！新北勞工局說話了

社會中心／楊佩怡報導

網紅館長（陳之漢）近日遭毀滅式爆料，健身房元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉在直播指控多項爭議，內容涉及性騷擾、財務和私生活問題。館長雖在後續的直播中親口否認所有指控，不過此事還是引發各界熱議。對此，新北市勞工局今表示「目前正積極透過各種管道聯繫當事人」。





館長遭心腹爆「職場性騷擾」！新北勞工局說話了：正積極聯絡當事人

館長近日被指控性騷擾前員工，甚至還傳私密照給前員工。（圖／翻攝自館長YT頻道）

館長近日再度深陷爭議，前員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」於14日開直播，對館長提出多項指控，包括職場性騷擾、財務爭議與私人生活問題。其中爆料更指出館長因性功能不佳，竟要求小偉拍攝私密照片提供給妻子觀賞助興，甚至被指要求小偉與妻子發生關係，館長還被指控將與老婆的私密照傳給小偉，消息一出震撼社會。

廣告 廣告

館長遭心腹爆「職場性騷擾」！新北勞工局說話了：正積極聯絡當事人

勞動部指出若是情查明後屬實，依法規最高可處100萬元罰緩。（圖／民視新聞資料照）

勞動部長洪申翰今（17）日針對館長是否涉及職場性騷擾與職場霸凌做出回應，他表示勞動部有看到館長個案，以及爆料的新聞，對於員工爆料是否屬實仍待查明與釐清；但因館長是該公司代表人，算是最高負責人的身份，如果職場上公司的最高負責人，「真的做出如新聞上員工所爆料那樣性騷擾的行為的話，不管員工離職與否，都可以向地方主管機關來做申訴」。

此外，洪申翰也強調如果查明屬實，依照《性別平等工作法》，最高可處100萬罰鍰，如果雇主沒有做到不法侵害的預防措施的話，最高是可以處30萬罰鍰。同時洪申翰也指出，會請新北市勞工局主動向當事人依法查明，來了解是否真的有違反《性別平等工作法》的狀況。對此，新北勞工局表示目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍須由受害勞工提出申訴並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。勞工局也再次呼籲，當事人可向勞工局提出申訴，俾便啟動調查。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：館長遭心腹爆「職場性騷擾」！新北勞工局說話了：正積極聯絡當事人

更多民視新聞報導

館長遭心腹爆黑料！業界稱他「統戰人選」5特質曝光

館長反嗆遭心腹借錢、恐嚇！「完整對話紀錄」曝光

館長遭控「求員工X館嫂」！小粉紅急了嗆前員工：人品差

