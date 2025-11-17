館長遭爆「收紅錢」？陳沂揪關鍵笑虧「1句」！

娛樂中心／綜合報導



網紅館長（陳之漢）近日遭健身房元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅性爆料，指控館長涉職場性騷擾、財務問題及私生活混亂等，事件曝光立刻引發社會熱議。然而，館長連續3天開直播澄清，事件風向卻出現戲劇性逆轉。對此，陳沂今（17日）評論揪出「金援關鍵」，還不忘笑虧「1句」。





館長遭心腹爆黑料「疑收紅錢」？陳沂揪「金援關鍵」：兄弟窩裡反！

館長（右）遭前員工李慶元（左）爆料，指控他收紅錢。（圖／翻攝自李慶元臉書、YT頻道《館長惡名昭彰》）

陳沂認為，館長遭前員工爆料是因為「兄弟窩裡反」，她也分析事件後果，不僅反向助攻宣傳便當店用料實在、頂級，還證明金援1事。對於前員工爆料館長疑似有收中國、澳門的錢，她引述錄音檔，館長被問到錢何時進帳時回應「要看我表現！」，推測館長「真的沒收到中國的錢」。她進一步解釋，「（館長）如此賣力舔只是為了尋求一個機會，還不是拿錢辦事，只是試鏡。」，她還笑說「說明了館長真的很缺錢啊」、「錢沒來也都要先do看看」。

廣告 廣告

館長遭心腹爆黑料「疑收紅錢」？陳沂揪「金援關鍵」：兄弟窩裡反！

陳沂（右）推測館長（左）「沒收到中國的錢」，「如此賣力舔只是為了尋求一個機會，還不是拿錢辦事，只是試鏡」。（圖／翻攝「館長惡名昭彰」YouTube、「陳沂」臉書）

此外，陳沂指出，館長花高薪聘請員工「把企業當堂口在經營」，「要面子愛膨風，喜歡把自己吹噓得很厲害，享受眾星拱月」，沒想到出事了這種性格反倒救了他。她提到，「（館長）自己不行幫老婆找代駕、堅持用最頂的料堅持守法、憑一己之力養整幫兄弟」，讓他變成「重情重義」的人，也讓風向大轉變。最後，她不忘笑虧「於是面對硬不起來的3公分，我們也不忍苛責」。





原文出處：館長遭心腹爆黑料「疑收紅錢」？陳沂揪「金援關鍵」：兄弟窩裡反！

更多民視新聞報導

館長遭爆黑料 陳沂只信「真實尺寸」：好獵奇！

館長直播突喊脖子痛！激戰黃國昌「肉搏畫面」曝光

館長特助小瑋8點發聲了！提「2000萬始末真相」

