館長遭爆「職場性騷擾」、洪申翰指最高可開罰100萬！新北勞工局：籲受害當事人主動申訴

網紅「館長」陳之漢近日遭員工爆料涉及職場性騷擾等行為，勞動部長洪申翰今（17）日表示，若爆料屬實最高可罰100萬元，會請新北市勞工局主動向當事人查明。新北市勞工局則說，本案需要受害當事人提出申訴，並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證，呼籲當事人主動申訴。

李慶元在臉書PO出相關證據，稱館長要求另名員工「小偉」傳下體照片，並與館長妻子發生性行為，館長在直播中否認相關爭議，並反咬李慶元很缺錢，曾恐嚇館長勒索2000萬現金。

立法院社會福利及衛生環境委員會今排審「勞工保險條例」、「就業服務法」部分條文修正草案，洪申翰會前接受媒體訪問時說，有看到「館長」相關爆料新聞，但員工爆料是否屬實，這還需查明、釐清。

洪申翰表示，館長是該公司的代表人，算是最高負責人的身分，如果職場上公司的最高負責人真的做出如新聞上員工所爆料的性騷擾行為，不管員工離職與否，都可向地方主管機關申訴。

洪申翰也說，如果查明屬實，依照「性別平等工作法」最高可處100萬元罰鍰；如果雇主沒有做到不法侵害的預防措施，最高可處30萬元罰鍰。

洪申翰強調，這是社會高度注目的事件，會請新北市勞工局主動向當事人依法查明、了解，是否真的有違反性別平等工作法的狀況。

新北市勞工局表示，本案需要受害當事人提出申訴，並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。目前正積極透過各種管道聯繫當事人，也呼籲當事人可主動聯繫勞工局提出申訴，以便啟動調查。

