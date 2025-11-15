館長遭爆「要求特助拍下體照」助興！李怡貞揭刑度 嘆：深深的愛

娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）昨（14）日開直播自爆遭勒索恐嚇，元老級員工「大師兄」李慶元隨即爆料其8大惡行，當中包括要求特助小偉傳下體照給館嫂、與館嫂上床，導致小偉身心受創求助身心科。一連串毀滅式爆料掀起軒然大波，網紅律師李怡貞也稱若爆料屬實，館長恐須面臨5年以下有期徒刑，並得併科50萬元以下罰金。

館長前員工怒控館長和館嫂性騷擾。（圖／翻攝自臉書）

事件源於館長直播表示員工聲稱手握他和老婆的性愛影片，以及他要求員工DIY的訊息，不過他否認：「我說『我沒有幹這種事，你們現在要怎樣？』」此話一出，李慶元隨即出面打臉，並公開雙方對質音檔，只見小偉質問「你叫我去你家X你老婆，你忘記了嗎」，疑似館長的男聲則回：「拜託，那多久了？」

廣告 廣告

李慶元毀滅式爆料館長。（圖／翻攝自李慶元臉書）

雙方說法不同調，李怡貞則指出，若李慶元爆料屬實，根據刑法第319-2條，「以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法，攝錄其性影像，或使其本人攝錄者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金」，且可能涉及強制性交既遂的間接正犯。不過撇除這兩點，李怡貞也看見「鋼鐵硬漢對老婆深深的愛，以及對自己不足之處的強烈補償心態」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

三立新聞網提醒您：

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

才控安哥家暴害死親姊！Allen哥突喊「我要被關了」公開傳票罪名曝光

黃豪平爆藥廠性招待！老闆「挑個祕書今晚陪你」尾牙成大型牛肉場

王子舊愛鄧麗欣首發聲！談「不倫粿粿」風波 分手4年吐真實心境

粿王不倫受害者是她！席惟倫「曾熱戀閨密舊愛」惹議 1舉動證實撕破臉

