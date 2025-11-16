即時中心／温芸萱報導

網紅「館長」陳之漢再陷風波，前員工「大師兄」與特助「小偉」開直播爆料，對館長進行多項指控，包括職場性騷擾、財務問題及私生活混亂。其中最受矚目的內容，是館長因自身狀況不佳，要求特助拍攝私密部位照片給妻子助興，甚至更進一步提出讓特助與妻子發生關係，引發社會譁然。律師李怡貞今（16）日也在臉書調侃這種行為是「望梅止渴」，並表示，看來館長真的很照顧下屬，甚至把小偉「視如己出」。

網紅「館長」陳之漢近日再度深陷爭議，前員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」於14日開直播，對館長提出多項指控，包括職場性騷擾、財務爭議與私人生活問題。其中引發外界熱議的一項爆料，是指館長因性功能不佳，竟要求特助拍攝私密照片提供給妻子觀賞助興，甚至被指要求特助與妻子發生關係，指控內容震撼社會。

快新聞／館長遭爆「讓員工拍私密照給館嫂」！律師震驚：真的很照顧下屬、視如己出

前元老級員工李慶元（左）爆料，館長（右）性騷。（圖／翻攝自李慶元臉書、館長YouTube）

面對連串風波，律師李怡貞今日也在臉書發文，以一張「炸蚵仔」照片加入時事評論。她透露，照片中的蚵仔長度約三公分，引發她對事件的聯想，也不禁質疑相關行為的邏輯何在。李怡貞表示很困惑「為何館長跟館嫂進行親密行為，館嫂要看別人的私密照」，並質疑「是望梅止渴的概念？還是望穿秋水的急迫？」語帶諷刺，引發網友熱烈討論。

李怡貞更指出，她思索許久，唯一能解釋的角度，大概是館長對下屬「真的很照顧」，甚至把小偉「視如己出」，才會衍生出如此詭異的互動關係。



