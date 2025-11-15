館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小偉拍攝生殖器官供其妻子觀看，甚至涉及不當性要求。對此，律師李怡貞發文表示，若爆料內容屬實，僅憑「強迫特助拍生殖器官，強迫特助去滿足自己的太太的慾望」一事，館長恐將面臨5年以下有期徒刑，並得併科50萬元以下罰金。
李怡貞今（15）日午間在臉書發文指出，「如果這個爆料屬實，單憑去強迫特助拍生殖器官，強迫特助去滿足自己的太太的慾望」就已犯法。她指出，撇除刑法第319-2條不談，若以強暴、脅迫、恐嚇等違反本人意願的方式攝錄性影像，「將面臨5年以下有期徒刑，並得併科50萬元以下罰金。」此外，她也點出，若雙方皆非自願，甚至可能衍生「強制性交既遂的間接正犯」等更嚴重的法律問題。
最後，李怡貞語帶諷刺表示，這是「鋼鐵硬漢對老婆深深的愛，以及對自身不足的強烈補償心態」，並在留言區感嘆「到底是有多不足才需要這樣......」。
◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
更多FTNN新聞網報導
館長國慶前夕再開戰！ 才喊斬首又拍「禽獸片」猛酸青鳥
館長健康拉警報！罹「怪病」真實病因曝光 苦嘆：吃藥也沒用
館長認怪病纏身！心臟狂跳、視線模糊「恐暴斃」 宣布休養暫別粉絲
其他人也在看
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
突拋震撼彈！蕭敬騰宣布今年留台跨年鬆口「關鍵主因」：失去很多
由三立電視及群健電視聯合製播、已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，首波公布將陪伴現場與電視、網路觀眾一起倒數送走2025的壓軸嘉賓，是相隔5年在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯拎「香奈兒25包」出國！比經典包還熱門，喜歡到一次包2色
許瑋甯迎來兒子出生後，積極營業，作為香奈兒品牌大使的她，更是受邀出席品牌在新加坡新加坡的活動，身上側背的香奈兒包包，正是這一年來話題度最高的CHANEL 25迷你包！ 延伸閱讀： 專訪｜許瑋甯女人我最大 ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 1 天前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 1 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 1 天前
坤達閃兵遭起訴求刑2年8月！柯佳嬿突發文洩心聲不忍了 私下近況曝
藝人閃兵案擴大，自王大陸被查獲後，檢調深入查並搜索約談，已發動共三波搜索，據傳還有第四波，今14日再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，建請法院量處2年8月徒刑。對此坤達也透過經紀人回應10字：「深切反省，一切配合司法。」柯佳嬿稍早則在IG限時動態發文，表示自己熬夜追完了Netflix懸疑新劇 《如果我不曾見過太陽》，她感慨地說：「好希望一切都沒有發生喔」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣EBC東森娛樂 ・ 1 天前
Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了
Energy坤達、書偉因為閃兵一事，日前遭到搜索、拘提，才宣布要回歸《綜藝玩很大》復工的坤達，14日就遭到起訴，量處2年8個月的有期徒刑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前