館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰

網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小偉拍攝生殖器官供其妻子觀看，甚至涉及不當性要求。對此，律師李怡貞發文表示，若爆料內容屬實，僅憑「強迫特助拍生殖器官，強迫特助去滿足自己的太太的慾望」一事，館長恐將面臨5年以下有期徒刑，並得併科50萬元以下罰金。

網紅館長近來爭議不斷。（圖/翻攝館長 YT）

李怡貞今（15）日午間在臉書發文指出，「如果這個爆料屬實，單憑去強迫特助拍生殖器官，強迫特助去滿足自己的太太的慾望」就已犯法。她指出，撇除刑法第319-2條不談，若以強暴、脅迫、恐嚇等違反本人意願的方式攝錄性影像，「將面臨5年以下有期徒刑，並得併科50萬元以下罰金。」此外，她也點出，若雙方皆非自願，甚至可能衍生「強制性交既遂的間接正犯」等更嚴重的法律問題。

最後，李怡貞語帶諷刺表示，這是「鋼鐵硬漢對老婆深深的愛，以及對自身不足的強烈補償心態」，並在留言區感嘆「到底是有多不足才需要這樣......」。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

