館長遭爆「逼員工X館嫂」！被網舉報「劣跡網紅」慘了
娛樂中心／于士宸報導
網紅「館長」陳之漢近日再陷風波，前員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」於14日開設直播，對其提出多項指控，包括職場性騷擾、財務糾紛與個人私生活爭議。其中一項爆料指稱，館長因性功能不佳，曾要求特助小偉拍攝生殖器照片傳給其妻觀看，甚至進一步要求與其妻發生性關係。對此，臉書粉專《噁名昭彰》昨日（15）曬出一張截圖，似乎已將館長向中國方「國家安全機關舉報受理平台」檢舉，呼籲中國「眼睛要放亮點，不要讓劣跡網紅到處騙吃騙喝了」。
館長（右）遭前員工李慶元（左）爆料種種惡行。（圖／翻攝自李慶元臉書、館長YouTube）
臉書粉專《噁名昭彰》向中國方「國家安全機關舉報受理平台」檢舉館長。（圖／翻攝自臉書社團《噁名昭彰》）
館長近日遭前元老級員工「大師兄」李慶元、特助級主管「小偉」毀滅性爆料，指控他曾做出職場性騷擾、收紅錢、財務糾紛以及個人私生活爭議。其中，最引人注目的就屬「性騷擾男員工」，李慶元稱館長要求該名員工拍下體給館嫂，甚至與館嫂發生關係，導致他身心受創，甚至還丟出錄音檔，引發輿論譁然。對此，平時以記錄館長「自打臉現場」為名的臉書粉專《噁名昭彰》昨日曬出一張截圖，內容為中國網頁「國家安全機關舉報受理平台」，從途中可見館長的本名陳之漢遭人士填入，不僅特別註名他是健身房「成吉思汗」的掛名老闆，更在事由欄位填寫「2018年找員工去跟自己老婆玩XX，還要求員工拍攝裸露照片此等劣跡，讓此人踏上中國土地，有辱中國的社會風氣」。
針對前員工的指控，館長則是在直播中反擊，他強調自己「沒幹這種事」。（圖／翻攝自館長YouTube）
該名網友呼籲中國「眼睛要放亮點，不要讓劣跡網紅到處騙吃騙喝」，貼文曝光後掀起一片熱議，網友紛紛留言：「完了完了！暨～便當店要倒了⋯又開～現在這個爆料健身館直接要倒了」、「這瓜也太大了吧」、「水啦，劣質網紅，請發到中國網站去」、「好噁心喔這對夫妻……」、「小粉紅哭倒在墳前」、「再舔啊，舔到大便了齁」，更有網友大酸，表示館長在中國「已經沒有利用價值，要是他再去中國我看是回不來」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：館長遭爆「逼員工X館嫂」翻車了！網友向中舉報「劣跡網紅」：小粉紅哭倒墳前
