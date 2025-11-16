館長遭爆「逼小弟睡老婆」！反嗆：道德有問題 心疼妻捲入抱在一起痛哭
館長（陳之漢）近日遭老員工「大師兄」李慶元爆料私密房事，揭露館長私德爭議與管理問題，館長15日晚間開直播火大回應，直呼十年前的訊息、錄音還被拿出來講，認為都是為了要錢。
李慶元討論館長生殖器大小，並要求小弟「小偉」拍生殖器照，還逼小偉跟妻子發生性關係。提到妻子，館長難過表示，妻子很無辜，回家還抱著老婆大哭道歉，妻子反過來安慰他，還說「沒關係」，讓館長心疼又不捨，「傷害我不夠，還要傷害我老婆」、「我老婆就是家庭主婦，從來不出現在檯面上」。
對於私密性事，館長直呼：「阿館本來就是很色，但是我們有犯法嗎？我本來就沒有人設。」對於被討論「只有3公分」，他說：「那我也沒辦法。」嘆又不能在直播時「掏出來」給大家看。
嗆偷錄音「道德有問題」！全都為了要錢
館長直嗆李慶元行為「完全就是恐嚇」，「開口就是要錢」。還自稱前幾天才匯了100萬給對方，現在要求對方還錢。並認為，私下什麼事都要偷錄音的員工，道德上也有問題，且之前都沒拿出來講，到最近他從中國回來才爆出，「到底要幹嘛？」
