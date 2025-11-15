館長遭爆「逼小弟睡館嫂」慘了！網友向中國舉報：請祖國眼睛放亮點

政治中心／李紹宏報導

網紅館長陳之漢自中國返台後，事業與個人聲譽風波不斷。除了先前感嘆「被民進黨害死」外，如今更遭到昔日戰友包括成吉思汗元老級員工「大師兄」李慶元，以及高階主管小偉等人發起「毀滅式爆料」，爆料指出，館長「要求小偉拍下體給他老婆看」，引發軒然大波。對此，有網友氣得在中國平台舉報館長是「劣跡網紅」，並呼籲中國眼睛要放亮。

館長陳之漢遭舉報「劣跡網紅」。（圖／翻攝自惡名昭彰臉書）

粉專「噁名昭彰」今（15）日發布貼文，指出一名不具名網友已透過中國的「國家安全機關舉報受理平台」檢舉館長，舉報理由明確指出「2018年找員工去跟自己老婆玩3P，還要求員工拍攝裸露照片。此等劣跡，讓此人踏上祖國土地，有辱祖國的社會風氣。」粉專強調，「祖國眼睛要放亮點，不要讓劣跡網紅到處騙吃騙喝了」。

館長被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」。（合成圖／翻攝自李慶元臉書、館長YT）

文章一出，引發網友討論，「我嚴重懷疑有當初不雅的影片」、「別阿，讓他去，不然怎麼養套殺」、「他要X習近平老婆都沒事了。搞不好習近平的癖好跟他一樣」、「這算NTR癖嗎」、「海軍陸戰隊之恥」、「想不到只有3公分，還玩這麼大，嫂子也吃重鹹的？」

事實上，這並非館長陳之漢首次被捲入涉及兩岸政治的爭議。今年6月，館長自詡「和平大使」赴中時，因被路人追問「你是哪國人？」而轉移話題，隨後在車上回答「中華民國」時，即遭網友檢舉為「台獨分子」。雖然當時國台辦僅以「兩岸同屬中華民族，都是中國人」模糊回應，未直接封殺，但如今爆發醜聞，使得館長在中國的形象從具爭議的「統戰對象」，急轉直下成為道德敗壞的「劣跡網紅」。

