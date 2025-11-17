館長遭爆8大惡行！直播後「風向大逆轉」PTT揭敗筆

娛樂中心／張予柔報導



網紅「館長」陳之漢再陷風波，元老級員工「大師兄」李慶元與特助小偉透過直播對他展開「毀滅式爆料」，指控館長涉職場性騷擾、財務問題及私生活混亂等，事件曝光立刻引發社會熱議。然而，館長隨後親自開直播澄清，事件風向卻出現戲劇性逆轉，網友直呼「館長有什麼魔法」。





有網友表示，以為這次事件爆發後，館長就涼涼了，沒想到風向大轉變。（圖／翻攝自《PTT》）

有網友在PTT發文，「一覺起來館長風波風向怎麼大變了？」。事件爆發後，網路上原本出現大量嘲笑館長的貼文，許多人以為館長這回「涼涼了」，但隨著館長的直播澄清，網路輿論開始轉向質疑前員工的爆料手法。PTT網友分析，「那個錄音檔太刻意，引導對話，錄的人一搭一唱，有目的性引導」、「問就是講到錢整個失焦」、「雖然館長行為是性騷擾，但另一邊也不是什麼好人」，使得爆料的殺傷力大打折扣。

館長開直播反指控遭李慶元借錢、恐嚇，更公開「完整對話紀錄」正面開撕。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

此外，爆料過程中，大師兄李慶元抱怨館長便當店經營困難，主要因為館長堅持使用頂級食材並遵守勞基法，甚至曾勸館長「不要守法」以降低成本。網友戲稱，這反而成了館長形象加分項，「遵守勞基法、食材用得好，聽完都想去吃便當了」，並形容大師兄的抱怨如同「豬隊友最佳範例」。此一反向效果，也讓外界對爆料真實性與動機產生更多質疑，認為事件更像是前員工個人不滿的宣洩。





