館長遭老員工毀滅性爆料！性騷…員工NTR…收紅錢 名嘴整理「5大劇情」

娛樂中心／洪正達報導

網紅「館長」陳之漢兩岸的名聲褒貶不一，沒想到近期卻遭到老員工毀滅性爆料，其中「大師兄」李慶元與高階主管小偉，在直播鏡頭上控訴館長性騷，收中國「紅錢」等，對此，名嘴張益贍也簡單整理了幾項重點供外界參考。

張益贍在臉書指出，懶得看長達1小時直播的朋友，他簡單整理了5點，大約劇情如下

第1點，「前情提要」：館長先開直播，說有員工拿10年前相關影片和對話向他「恐嚇勒索」，引發員工的不滿開直播反擊；第2點，這場直播爆料圍繞三人，包括「李慶元（爆料者）、陳之漢（館長）、小偉（受害者）」，李慶元是公司創始元老負責營運，視館長為師傅，因信任破裂決裂；此外，小偉為沉默15年的特助，賣車幫公司、忠誠多年。因不當要求造成心理創傷休養1年。最後因在主管會議被羞辱而爆發；總監吳明鑒為共同創辦者，自稱多年為館長背鍋、館長妻子

第3點，李慶元爆料動機為替小偉抱不平、揭露真相、反擊「恐嚇說」；第4點，對館長三大爭議指控：首先，性騷爭議：對小偉的不當行為，要求拍私密照、傳夫妻私密影像、事後要他刪證據。再者，投資爭議：成吉思汗公司，館長根本沒有出錢，是總監吳明鑒揪投資者出資。所以有背後股東。館長赴中國投資要股東簽訂相關合約（內容無法得知），引發股東（總監）不滿拒絕。第3為中國投資問題：涉及國安法問題？（什麼投資會涉及國安法），館長自稱有「大陸後台」來對付政敵。

第5點，後續：李慶元資料已經交給警方，在警方同意下會陸續公布資料；只要館長再開直播污衊或威脅他們，他們也將持續爆館長相關問題的料。

