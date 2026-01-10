即時中心／黃于庭報導

網紅「館長」陳之漢行事作風備受爭議，去（2025）年底直播時口無遮攔，指稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」，甚至喊話中國「兄弟我等你」，引發輿論譁然。新北地檢署昨（9）日偵結，認其涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴；孰料，他竟堅不認錯，還不斷大放厥詞，要求賴清德親自出庭，否則就是冤案。對此，賴清德今（10）日親自做出回應了。

回顧案情，館長去年10月5日21時許，於YouTube以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」之標題公開直播，發表「那如果明講，選什麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27年就甭選了，你叫他們表態，表什麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」、啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等語，暗示支持武力犯台。

更惡劣的是，館長接著稱「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德狗頭斬下來」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍生為將總統首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。

新北檢指出，被告所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。又國家元首雖受國安特勤保護，然任何人均有免於恐懼之自由，一般人如知悉與自身政治立場相左之人揚言將其頭顱砍下等加害生命、身體惡害內容時，勢必會就其自身生命安全產生不安之感受。綜上所述，被告涉犯《刑法》第151條之恐嚇公眾、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。

未料，館長昨日發文回應稱「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」；晚間又於直播口出狂言，指稱開庭時會申請全程直播，讓全民檢視，更要求賴清德親自出庭，若對方不敢「就是司法迫害」，也恰好證明自己一定無罪。

對此，賴清德今日出席「2026 AI人才年會」，會前受訪被問及此事時，他僅笑回「被告才需要出席吧」。

原文出處：快新聞／館長遭起訴不認錯！竟嗆總統「親自出庭」 賴清德：被告才需要吧

