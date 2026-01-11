館長遭起訴後首露面！竟又放話「要做1事」

政治中心／楊佩怡報導

想要角逐2026年新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌今（11）日下午2時，在三重體育館舉辦「黃國昌新北市後援會」成立大會。先前才因在直播放話要把總統賴清德「狗頭斬下來」，而遭到起訴的他，也受邀參加此次後援會成立大會，一上台他不僅大讚黃國昌，在結尾時竟還大喊「2026年教訓民進黨、教訓賴清德」，引發網友熱議。





館長今（11）日出席「黃國昌新北市後援會」，這是他遭起訴後首露面。（圖／民視新聞）

館長上台致詞時先是誇讚黃國昌的戰力，他表示「他（黃國昌）一個人的戰力，一個民進黨全部的立委加起來都沒有他一個人的強」，他還稱國民黨、民進黨加起來，這幾年監督的弊案都沒有黃國昌多，「這麼好的一個人，這麼有實踐力的一個人，一路走來，始終如一」。他指出黃國昌不畏強權，永遠站在人民的第一線，永遠幫大家監督執政黨。

館長才因放話要把總統賴清德「狗頭斬下來」遭起訴，今（11）日竟又在台上嗆「教訓賴清德」，引發熱議。（圖／民視新聞）

接著館長說道民眾黨終於在2026年有機會，不再像2024年選舉那樣落寞，也不像2025年在街頭流了多少眼淚，「然而大家的怒氣、大家需要的公平正義，在2026年我們終於可以用手上的這張選票，來告訴民進黨、來改變台灣」。館長直言黃國昌是說到做到的人，無論民眾黨的資源有多麼少、媒體力量有多麼少，「但是我還是請全台灣、全新北市的人，在2026年支持黃國昌」。然而最後他話鋒一轉，竟直喊：「希望2026年大家在一起不只幫民眾黨，也幫台灣人寫下一個教訓民進黨、教訓賴清德的歷史」，此話一出，再度引發網友熱議。





