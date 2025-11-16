館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級
即時中心／温芸萱報導
網紅「館長」陳之漢近日遭昔日合作夥伴「大師兄」李慶元等人毀滅式爆料，指控財務黑箱、性騷爭議。對此，媒體人詹凌瑀今（16）日在臉書指出，事件真正關鍵在爆料者多次提到的「送到澳門那邊審」，疑涉跨境金流與第三地審批，恐觸及國安層級疑點。她也點破與館長關係密切的民眾黨主席黃國昌此刻卻異常沉默。更酸道：國昌老師的義氣會挑時機、朋友分等級，一到敏感議題就瞬間靜音。
網紅「館長」陳之漢近日再度成為輿論焦點，昔日共同經營健身事業的「大師兄」李慶元與相關人士接連公開指控，內容涵蓋財務糾紛、性騷擾爭議、內部管理問題等多項爆料，被外界形容為「毀滅式爆料」。儘管館長昨（15）日開啟直播回應質疑，但爭議並未因此平息，輿論持續延燒。
事件掀起巨大波瀾後，與館長長期關係密切的民眾黨主席黃國昌今（16）日上午受訪時態度低調，僅表示「外人不適合多做評論」，未進一步回應，引發外界關注。
對此，媒體人詹凌瑀今日在社群發文指出，館長遭「自己人」連環爆，背後其實反映長期累積的股東矛盾。她分析，館長直播中的強烈政治色彩，使企業品牌形象受到拖累，導致合作夥伴對未來發展憂心；有人想退場、有人想拆夥，也有人乾脆希望儘快結清以免後患無窮。據爆料內容，館長曾承諾部分合作條件，卻又突然改口，更直接引爆內部怒火，讓累積的不滿一次全面翻出檯面。
「這次最敏感、最需要留意的，是爆料者反覆提到的『要送到澳門那邊審』」詹凌瑀表示，「澳門」在台灣政治語境中並非單純地名，而是部分金流運作的中繼站。如果一家台灣企業的股權變動需要經過「澳門審批」，就已超越財務爭議範疇，甚至可能踩到國安紅線。她呼籲外界應聚焦金流來源、資金目的與流向，釐清是否有第三地介入、是否有紅色金流意圖藉由投資滲透台灣。
她更點出，此案之所以備受矚目，還因涉及政治人物的態度轉折。館長與黃國昌過去直播互挺、攻擊同一目標、批評民進黨時總步調一致。然而，面對疑似跨境金流等高度敏感議題，黃國昌卻罕見選擇「靜默模式」。詹凌瑀直言，當初為了幫柯文哲度過財務危機，黃國昌一家行動迅速、支援毫不遲疑；但如今館長陷入風暴，卻看不見同等力道的聲援。
詹凌瑀更酸「國昌老師的義氣會挑時機，朋友也分等級，正義要看方向，平常吼得大聲，一到敏感議題，就靜音了」。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：快新聞／館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級
更多民視新聞報導
中國官媒喊「全球抓捕」 沈伯洋！國際不買單 律師：遭三大咖打臉
台南善化啤酒廠外2機車互撞！65歲女騎士命危、1人意識不清
得罪了方丈還想走？少林寺住持釋永信傳擁多情婦涉貪被逮 中共官媒證實了
其他人也在看
不爽高市早苗「挺台灣」！中國6小時內出動26軍機擾台
即時中心／廖予瑄報導不爽日本首相高市早苗！日前高市發表「台灣有事」等言論，引發中國不滿，並連續3日在黃海展開實彈射擊演訓。國防部今（15）晚9時表示，自下午2時50分起，陸續偵獲26架次中國軍機出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，並配合中國軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台海周邊空、海域。國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。民視 ・ 1 天前
台中龍井圖書館有民眾遭眼鏡蛇咬傷 (圖)
台中龍井圖書館16日有民眾正要離開時，右腳背一陣痛，發現遭蛇吻，緊急送醫，相關單位後續在館內捕獲一條30公分眼鏡蛇。中央社 ・ 1 天前
自民黨高層暗示 高市不會再說
日本首相高市早苗本月7日在國會備詢時的涉台論述，引發陸日關係緊張。共同社16日報導，執政的自民黨代理政調會長田村憲久16日透露，高市已在反省她於詢答時未能充分解釋，田村並認為她今後應該不會再有此類發言。中時新聞網 ・ 13 小時前
黃國昌讚搭檔邱佩琳是成功範例 謝國樑：地方聯合治理就是「合一」
民眾黨今天（16日）在基隆長榮桂冠酒店舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，民眾黨主席黃國昌致詞時肯定國民黨籍基隆市長謝國樑搭檔民眾黨籍的副市長邱佩琳，是地方政府聯合治理的成功範例。謝國樑表示，他對地方政府聯合治理的心得濃縮為兩個字，就是「合一」。自由時報 ・ 1 天前
國道「逼車狂魔」白色轎車不滿遭閃燈 連續蛇行逼車急煞惡行全錄
根據影片內容可見，該輛白色小客車在永康至仁德段一路情緒高漲般左右切換車道，不按規則行駛也不打方向燈，絲毫未顧及後方來車安全，甚至在超車後突然急踩煞車，造成後車驚險閃避，行為相當危險，民眾隨後將影片上傳網路，並以「沿路從永康路段往仁德方向逼車狂魔」為名爆料...CTWANT ・ 1 天前
羅智強笑沈伯洋：罷免時的囂張跋扈 跑去哪了？
民進黨立委沈伯洋日前被中國大陸重慶公安局立案偵查，被藍委羅智強批評追殺陸配、自作自受。對此，沈伯洋回應「羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低」。羅智強則笑回沈伯洋惱羞成怒，像一隻整天欺負弱小陸配的黑熊，嚇到到處哭求曾經被他欺負的人保護他！先前無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？中時新聞網 ・ 1 天前
記憶體題材加持！「這檔」近一週漲幅狂飆18.74%登興櫃股王 「它」營收年增219.15%也入榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，終結連10周漲幅上漲。不過即便台股大盤表現萎靡，興櫃個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長遭爆料金錢糾紛與性醜聞 黃國昌：「我們外人」不適合評論
經營健身房事業的網紅館長（陳之漢）近日爭議不斷，昔日員工直播爆料「館長」有金錢糾紛和性醜聞。媒體今天（16日）針對此事詢問民眾黨主席黃國昌看法，他表示，館長多年前的私事拉到檯面上，「我們外人」真的不太適合做評論，一切就以館長的說明為主。民眾黨今天在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，黃國昌在論自由時報 ・ 1 天前
館長遭心腹爆黑料！業界稱他「統戰人選」5特質曝光
娛樂中心／楊佩怡報導網紅館長（陳之漢）14日先是透過直播透露自己遭勒索恐嚇，沒想到事後元老級員工「大師兄」李慶元火速在臉書開直播進行「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢，甚至涉嫌性騷擾；而館長則在直播中否認所有指控。對此，編劇與製片人萬君玲特別發文點出館長「5大特質」，直言這類人就是最容易成為「統戰部門眼中的完美人選」。民視 ・ 1 天前
指中國頻繁抗議是霸權行為 蘇嘉全：最後都會無效
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 前立法院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全今（17）日公開對媒體表示，自己離開政治滿久了，現在較多時候是在國際外交方面，幫台灣跟日本促進政商關係。針對中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」發言提出抗議，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊，蘇則指出，中國頻繁抗議是一種霸權行為，日本政界對此已出現麻痺感，並直言中國無所不抗議...匯流新聞網 ・ 5 小時前
被爆協助太子集團入境 李德維嚴正駁斥了
[NOWnews今日新聞]日前《自由時報》報導，從事跨國詐欺洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁。集團董事長陳志的核心幹部劉學鋒、李丞丞均曾來台，甚至找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等人關說...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
謝國樑、邱佩琳出席民眾黨聯合政府論壇 她喊柯文哲「五個互相」
民眾黨今（16）日在基隆市舉行聯合政府論壇，國民黨籍基隆市長謝國樑、立委林沛祥、民眾黨籍副市長邱佩琳均出席，與民眾黨主席、秘書長周榆修及立委黃珊珊等人同台交流。中天新聞網 ・ 22 小時前
被館長反擊「討2千萬封口費」嗆恐嚇！大師兄親回：即將有更猛爆料
成吉思汗健身俱樂部前元老李慶元對館長陳之漢的毀滅式爆料，事件越演越烈。雖然館長對指控全盤否認，但李慶元實在看不下去，今（15）日晚間再次震撼發文，強調自己多年來在公司負責協調大小事，如今卻被館長恐嚇。他強調，是館長主導了健身房到蛋捲店等所有事業決策，為了證明清白，他將公開所有錄音檔及內部資料，誓言揭露真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆收中國錢！謝和弦也接到千萬邀約 曝對岸慣用手段
網紅館長（陳之漢）近日遭元老級員工毀滅式爆料，其中提及他收受中國資金。曾與他一起直播的謝和弦今（11/16）舉辦簽唱會，坦言也收過中國邀約，對方更開出1000萬元價碼，他沒有答應，「我說我自己賺」。太報 ・ 22 小時前
Andy剛奪走鐘獎！家寧突上架「超赤裸片」：每天都重新愛上自己
YouTuber Andy在第七屆走鐘獎拿下年度最大獎「年度個人創作獎」，他昨在典禮上激動泛淚，感謝一路支持自己的粉絲與家人，真摯道出創作多年來的心路歷程，讓現場與螢幕前的觀眾都相當動容。他提到自己打造過兩個破 200 萬訂閱的頻道，如今終於迎來第一座走鐘獎，感性表示：「我媽說人要懂得感恩，我記在心自由時報 ・ 1 天前
「館長出事卻毫無動作」 詹凌瑀反諷義氣會挑時機 朋友分等級
[Newtalk新聞] 館長陳之漢近日風波連環爆，從股東內鬨、財務糾紛到桃色爭議，一次全攤在檯面上。資深媒體人詹凌瑀在臉書撰文指出，真正值得警惕的並非八卦，而是整起事件牽出的「跨境金流」疑點；尤其爆料者反覆提到的「要送到澳門那邊審」，讓整起糾紛疑似牽出「案中案」，恐升高到國安層級的敏感範圍。 詹凌瑀臉書發文指出，館長最近被自己人連環爆，金錢糾紛、桃色爭議、內部矛盾一次攤在陽光下。核心股東看著館長直播越講越政治、越講越靠近中國那一套，品牌形象被拖著一起沉淪，業績也跟著一路往下掉，有人想退股，有人想分家，有人乾脆想趁早把錢拿乾淨，免得夜長夢多。 據爆料內容，館長原本口頭答應某些條件，但後來又突然反悔。這一下等於把累積的怒氣一次引爆，大家乾脆把所有內幕全部攤出來，不只談錢，連桃色風暴、內部衝突都全數公開。而這次最敏感、最需要留意的，是爆料者反覆提到的「要送到澳門那邊審」。 詹凌瑀表示，在台灣的政治語境裡，「澳門」不只是旅遊地名，而是中國金流的中繼站，許多來源不願曝光的資金，都會先從那裏漂一圈。如果一家台灣企業的股權買賣，必須經過「澳門審批」，這問題就不是生意之爭，而是國安高度疑點。尤其是，如新頭殼 ・ 22 小時前
館長遭爆私密醜聞！律師搖頭點破「最致命關鍵」
（記者周德瑄／綜合報導）館長陳之漢近遭前員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」開直播公開多項指控，內容涉及職 […]引新聞 ・ 1 天前
「台北最強水餃店」12／1漲價 巧之味：豬肉一年漲3次
「台北最強水餃店」12／1漲價 巧之味：豬肉一年漲3次EBC東森新聞 ・ 8 小時前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 1 天前
賴清德回應韓國瑜了！指「砍斷桌子四腳的是中國、不是台灣」：不應替境外敵對勢力威脅找藉口
賴清德最後說，所以他還是要請韓國瑜院長三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。放言 Fount Media ・ 7 小時前