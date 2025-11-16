館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級

即時中心／温芸萱報導

網紅「館長」陳之漢近日遭昔日合作夥伴「大師兄」李慶元等人毀滅式爆料，指控財務黑箱、性騷爭議。對此，媒體人詹凌瑀今（16）日在臉書指出，事件真正關鍵在爆料者多次提到的「送到澳門那邊審」，疑涉跨境金流與第三地審批，恐觸及國安層級疑點。她也點破與館長關係密切的民眾黨主席黃國昌此刻卻異常沉默。更酸道：國昌老師的義氣會挑時機、朋友分等級，一到敏感議題就瞬間靜音。

網紅「館長」陳之漢近日再度成為輿論焦點，昔日共同經營健身事業的「大師兄」李慶元與相關人士接連公開指控，內容涵蓋財務糾紛、性騷擾爭議、內部管理問題等多項爆料，被外界形容為「毀滅式爆料」。儘管館長昨（15）日開啟直播回應質疑，但爭議並未因此平息，輿論持續延燒。

事件掀起巨大波瀾後，與館長長期關係密切的民眾黨主席黃國昌今（16）日上午受訪時態度低調，僅表示「外人不適合多做評論」，未進一步回應，引發外界關注。

對此，媒體人詹凌瑀今日在社群發文指出，館長遭「自己人」連環爆，背後其實反映長期累積的股東矛盾。她分析，館長直播中的強烈政治色彩，使企業品牌形象受到拖累，導致合作夥伴對未來發展憂心；有人想退場、有人想拆夥，也有人乾脆希望儘快結清以免後患無窮。據爆料內容，館長曾承諾部分合作條件，卻又突然改口，更直接引爆內部怒火，讓累積的不滿一次全面翻出檯面。

「這次最敏感、最需要留意的，是爆料者反覆提到的『要送到澳門那邊審』」詹凌瑀表示，「澳門」在台灣政治語境中並非單純地名，而是部分金流運作的中繼站。如果一家台灣企業的股權變動需要經過「澳門審批」，就已超越財務爭議範疇，甚至可能踩到國安紅線。她呼籲外界應聚焦金流來源、資金目的與流向，釐清是否有第三地介入、是否有紅色金流意圖藉由投資滲透台灣。

她更點出，此案之所以備受矚目，還因涉及政治人物的態度轉折。館長與黃國昌過去直播互挺、攻擊同一目標、批評民進黨時總步調一致。然而，面對疑似跨境金流等高度敏感議題，黃國昌卻罕見選擇「靜默模式」。詹凌瑀直言，當初為了幫柯文哲度過財務危機，黃國昌一家行動迅速、支援毫不遲疑；但如今館長陷入風暴，卻看不見同等力道的聲援。

詹凌瑀更酸「國昌老師的義氣會挑時機，朋友也分等級，正義要看方向，平常吼得大聲，一到敏感議題，就靜音了」。



