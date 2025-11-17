館長遭3元老反咬！網點名「他」大讚：忠心的正常人
娛樂中心／楊佩怡報導
網紅「館長」陳之漢遭前員工毀滅式爆料的風波持續延燒，不只被指控收受境外資金，還疑似涉及職場性騷擾。館長則是連3天開直播否認所有指控，並反控遭對方借錢、勒索，輿論風向似乎有所改變。對此，有網友在PTT發文表示小宇在這次的風波沒有受到波及，「結果躺著躺著 發現自己就升職副總了？」該貼文立刻引來大批網友討論。
有鄉民指出在這次的風波中，小宇（上圖）完全沒有被波及，「躺著就變副總了」。（圖／翻攝自館長YT頻道）
有網友在PTT以「小宇躺著就變副總了到底有多爽」為題發文指出，他發現館長另一名員工「小宇」，在這次的風波中，「從頭到尾都在躺平，看其他人用力輸出，結果躺著躺著，發現自己就升職副總了？！」，不禁讓原PO好奇「這樣到底有多爽」，並詢問網友們有沒有相關八卦。
不少網友直言從前錯怪小宇了，紛紛大讚他是「忠心的人」。（圖／翻攝自PTT）
貼文曝光後，引來不少網友圍觀，紛紛留言表示「戲臺下站久了，就是你的」、「公司需要有在做事的人」、「他很清楚+9遲早會自爆」、「 館長是關二爺轉世，小宇是周倉轉世來輔助的」、「他算很忠心，也是正常人~~」、「忠心最重要」；還有網友直言當出錯怪小宇了，沒想到他是最忠誠的人「小宇當初是露臉被罵爛的，扛到現在也厲害」、「以前真的錯怪他，搞半天他真的最頂XD」、「以前常常笑小宇，原來是公司真的沒人」、「辦事常出包、沒背刺老闆、又沒人了，穩穩的高升」。
館長在直播中曬出被前員工借錢的對話紀錄。（圖／翻攝自館長YT頻道）
回顧整起事件，前元老員工李慶元與高階主管小偉近日透過直播爆料，指控館長曾要求小偉「拍下體」的照片為他們助興，館長甚至還傳自己和妻子的私密畫面給小偉，連老婆的錄音檔也一起傳，內容提到想與小偉發生關係等，讓他飽受精神壓力，身心受創需求助身心科。小偉離開公司1年後回鍋仍持續遭到言語羞辱，最終忍無可忍，決定站出來要一個道歉。後來館長在直播中全盤否認指控，更反控遭3個爆料者勒索、恐嚇，館長指出3人從公司拿走數千萬元，長期吸乾公司的血，更曬出對話紀錄佐證李慶元向他借錢時的說詞。
