館長遭3元老員工毀滅爆料！網點名「這1人」陪伴10年：忠心的正常人

娛樂中心／台北報導

館長今開直播透露沒拿國台辦的錢。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

網紅「館長」陳之漢遭前員工毀滅式爆料的風波持續延燒，不只被指控收受境外資金，還疑似涉及職場性騷擾。館長則是連3天開直播否認所有指控，並反控遭對方借錢、勒索，輿論風向似乎有所改變。對此，有網友在PTT發文表示小宇在這次的風波沒有受到波及，「結果躺著躺著 發現自己就升職副總了？」該貼文立刻引來大批網友討論。

特助小宇一直陪在館長身邊。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT頻道）

有館長身邊的得力助手「小宇」一直默默陪在館長身邊，如今終於升職副總。而小宇陪伴在館長身邊很久了，甚至館長2020年遭到槍擊時，小宇還幫忙開直播幫忙向粉絲報平安，更在鏡頭前眼眶泛紅，對於師父中槍一事感到相當憂心、難過，對館長的擔心以及忠誠都肉眼可見。

貼文發出後，不少網友都大力稱讚小宇，不僅做事盡責，又非常忠心，「從他在顧狗開始看他，真的一路順遂」、「館長身邊的人更爛，難怪小宇可以撐到現在」、「最忠心，盡責阿」、「惦惦做，他算好的…他還能幫館長直播」、「以前真的錯怪他，搞半天他真的最頂」、「以前常常笑小宇，原來是公司真的沒人」、「小宇扛下來全部，他應得的」。

