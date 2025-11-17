館長遭3元老毀滅式爆料！網點名特助小宇「忠心盡責」：默默陪伴10年

娛樂中心／張尚辰報導

館長遭元老員工毀滅式爆料。（圖／翻攝自「館長」陳之漢IG）

網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小偉，指控職場性騷擾等多項不當行為，引發關注。就有網友提及，館長身邊的得力助手「小宇」一直默默陪在館長身邊，如今終於升職副總，貼文發出後，不少網友紛紛留言，「以前真的錯怪他，搞半天他真的最頂」。

小宇陪伴在館長身邊很久了，甚至館長2020年遭到槍擊時，小宇還幫忙開直播幫忙向粉絲報平安，更在鏡頭前眼眶泛紅，對於師父中槍一事感到相當憂心、難過，對館長的擔心以及忠誠都肉眼可見。

網友稱讚館長的特助小李（圖）做事認真負責。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT頻道）

就有網友在PTT Gossiping版以「小宇躺著就變副總了，到底有多爽？」為題發文，指出這次館長被公司元老毀滅式爆料，但是小宇卻完全沒有受到波及，「從頭到尾都在躺平 ，看其他人用力輸出，結果躺著躺著發現自己就升職副總了」。

貼文發出後，不少網友都大力稱讚小宇，不僅做事盡責，又非常忠心，「從他在顧狗開始看他，真的一路順遂」、「館長身邊的人更爛，難怪小宇可以撐到現在」、「最忠心，盡責阿」、「惦惦做，他算好的…他還能幫館長直播」、「以前真的錯怪他，搞半天他真的最頂」、「以前常常笑小宇，原來是公司真的沒人」、「小宇扛下來全部，他應得的」。

事實上，館長昨（16）日晚間再度針對被爆料一事開直播澄清，否認所有指控，並怒轟爆料的三人滿嘴謊話，還遭他們恐嚇勒索好多年，痛斥他們是「恐嚇集團，吸了我好幾年的血」。

館長還公開和李慶元對話紀錄坦言，原本覺得認識交朋友是緣分，但對方變本加厲，「這3人一個月在公司開銷差不多100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水，總計5輛車，吃的喝的都要我付，總共5台車裡面有保時捷和奧迪。指控說我性騷擾那個，現在就是開奧迪」。

