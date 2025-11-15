館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了

館長遭3名元老級員工毀滅式爆料，消失近20小時後，終於做出回應，反駁一切指控，更反控對方謀畫已久，就是為了錢。（圖／本報資料照）

網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。

李慶元14日開直播爆料，稱館長不僅從別人那搶來館嫂，還派人去威脅對方，當初指控早餐店老闆抹黑館嫂做八大，實際上是因為館嫂違停，跑去找館長哭訴，館長派人威脅老闆，並向外界捏造資訊，甚至稱館長因為生殖器太小，要求員工傳私密照「助興」，還2度詢問對方要不要一起來3P。此外，李慶元也說，館長對外宣稱送員工車子也是假的，就連當初出錢投資成吉思汗也只出一點錢，私德敗壞，做人做成這樣實在太垃圾，並且放話，若館長敢開直播回應，他就會一一打臉，錄音檔已經交給檢警。

廣告 廣告

對此館長15日深夜開直播做出回應，反駁李慶元等人指控。他坦言手機確實有私人影片，是自己露出私密照的影片，對於要求員工傳送私密照、來玩3P等事，他反問「小偉自稱精神壓力大到快崩潰，若真那麼委屈，怎麼會離職後又跑回來工作？」，館長怒轟，小偉一個月薪水8萬，還送了一台奧迪給他開，上班時間很閒，常常看股票、玩遊戲，現在說自己飽受精神壓力，有可能嗎？

館長進一步反駁所謂的摳門、貪錢指控，表示他這10年來一直考慮對方有家庭、小孩，持續給予金援，反控對方「不是被爆料才給錢，而是錢早就被你們拿光了」，更表示對方曝光的錄音檔，都只挑對自己有利的片段，裡面一堆他們金錢勒索的對話都沒公開，認為對方謀畫已久，一切動機都是為了錢。

館長也透露，當時他真的很難過，抱著館嫂哭，館嫂不斷安慰他「小孩優先，自己的事無所謂」，讓他聽了反而更心疼。館長說現在不會跟這3人對質，因為說也說不清，反而變成幫對方炒聲量，法律層面的問題，就交給律師處理。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

更多中時新聞網報導

愛雅懷孕添肉10公斤 赴韓當尪啦啦隊

UBA》新季再一次 張聿嵐返台 政大拚6連霸

「心血保衛站」防心臟病 守護國人健康