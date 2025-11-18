館長遭3元老毀滅爆料！前主管力挺他「給薪大方」 唯一致命缺點曝

娛樂中心／台北報導

館長近來遭到毀滅式爆料。（圖／翻攝自館長飆捍FB）

網紅「館長」陳之漢遭前員工毀滅式爆料的風波持續延燒，不只被指控收受境外資金，還疑似涉及職場性騷擾。館長則是連3天開直播否認所有指控，並反控遭對方借錢、勒索。不過，日前一名館長前員工公開聲援他，直言館長不僅對員工好，薪資也給得大方，唯一缺點就是太念情。

自稱館長前員工的健身教練「@black_0625」在 Threads 發文表示：「身為中生代主管、任職5年，當了3年多的主管跟培訓銷售教官，館長對員工很好，薪資方面比同業高很多，也給了我非常好的舞台。他確實是一個好老闆，只是最大的優點也是缺點，就是太念情了。」

廣告 廣告

而李慶元17日再開撕館長「10幾年假人設」，並列出7點回覆館長的指控，李慶元發文以「陳先生」稱呼館長，他說：「我不像你是位資深的網紅，那麼懂得操做手段跟帶風向，也沒有像你臉皮厚到去情勒大家，我只會實話實說，讓大家看清你的為人。」李慶元痛斥館長滿嘴謊言、直播演戲流淚演技厲害，不配稱為網紅，更不配當一位公眾人物，「你這10幾年來所捐的錢、所做的善舉，大多數都是公司股東的錢，來塑造你這10幾年的假人設。」

更多三立新聞網報導

自爆「隨時會中風倒下」！館長認了公司負債虧破億：拿出生命在做事

館長遭3元老員工毀滅爆料！網點名「這1人」陪伴10年：忠心的正常人

李連杰洪金寶爆換心、注射液體續命！70歲周潤發回春近照曝 網嚇傻

胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的

