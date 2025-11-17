館長遭89兄弟窩裡反！陳沂喊：愛膨風救了他

娛樂中心／楊佩怡報導

網紅「館長」陳之漢日前遭健身房前員工爆料，指控他涉嫌職場性騷擾，投資黑幕等多項問題；館長則連3天直播公開駁斥，反爆料3人的「勒索、霸凌」黑歷史。對此，網紅陳沂再度發文談及此事，她點出錄音檔爆料內容笑喊「除了無情工商他便當店是最頂的外，還順便證實了他真的沒收到大陸的錢」；而她也指出，館長要面子愛膨風的個性，反而在出事的時候救了他。





館長遭89兄弟窩裡反「形象加分」？陳沂評他「要面子愛膨風」：救了自己

陳沂發文指出館長要面子、愛膨風的個性，反而救了他一命。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂在臉書發文表示，「館長89兄弟窩裡反，除了無情工商他便當店是最頂的外，還順便證實了他真的沒收到大陸的錢」，她指出爆料錄音檔裡，兄弟問館長：「什麼時候中國的錢才會進來？」館長說：「要看我表現！」，她認為這段話意思是館長如此賣力舔只是為了尋求一個機會，「還不是拿錢辦事，只是試鏡」。但這也說明了館長真的很缺錢，「寧願當三姓家奴，錢沒來也都要先do看看」。

館長遭89兄弟窩裡反「形象加分」？陳沂評他「要面子愛膨風」：救了自己

館長在直播中曬出被前員工借錢的對話紀錄。（圖／翻攝自館長YT頻道）

此外，陳沂也分析認為那三個爆料人想分一杯羹是事實，「如果反對館長西進，害他們變成中國健身房拉不到會員，那幹嘛還問中國的錢什麼時候進來？」。陳沂還提到館長是個要面子、愛膨風的個性，喜歡把自己吹噓得很厲害，享受眾星拱月，「所以高薪養了一堆89兄弟，把企業當堂口在經營」；結果沒想到，出事的時候，救館長的也是愛面子性格，「自己不行幫老婆找代駕、堅持用最頂的料堅持守法、憑一己之力養整幫89……竟成了重情重義之人！」。最後，陳沂忍不住笑喊：「於是面對硬不起來的3公分，我們也不忍苛責」。



