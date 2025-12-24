館長酸青鳥「說不出賴哪裡好」 網共鳴：街訪都這樣回答

問到賴除了大罷免、鬥爭在野黨，有做過什麼好事？館長(右)酸青鳥答不出來。（合成圖／資料照、取自館長直播）

總統賴清德在團結十講曾喊「表決不是多數就贏」，近日爆發行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法，「五老星憲法法庭」推翻憲訴法等爭議，被質疑搞獨裁。賴政府從大罷免大失敗到近日爭議不斷，館長陳之漢酸爆，稱他試圖跟挺賴青鳥對話，問賴哪裡做得好，但連青鳥自己都答不出來。

館長近日在直播節目談賴清德時，質疑青鳥說不出賴做了什麼好事、政績：「你覺得賴清德做得怎麼樣？『我覺得他做得很好』，好，OK，那他哪裡做得好？『.........欸我覺得這個問題我沒有辦法、我不想回答！』」館長瞪大眼睛，擺出黑人問號的不解表情。

館長直言「到後來你問每一個（青鳥），他到底哪裡做...做的哪裡是好的？『他很好啊！』哪裡好？說出來！Tell me why!（告訴我原因）說出來哪裡好、哪裡好，比方說？『我都覺得好嘛！』OK，那是...哪裡好？『就好啊！』所以是哪裡好嘛？『就好咩，就很好啊！』所以我在問哪裡好！具體的點，做了什麼樣的事？『我就覺得他做得很好！』」館長張著手，做出臉部抽動、無言的表情。

粉專「刺綠酸水」轉發館長影片，直酸「青鳥：我也回答不出來......。」

網友表示「不要逼他們啦，根本講不出來呀」、「青鳥腦容量就是這樣」、「後面還會嗆你，阿不然是要給中共管喔？」、「一些YT街訪真的都是這樣回答」、「別鬧了，說得出來會當青鳥？」、「館長模仿得一毛一樣」、「賴根本做的都是糟糕的事情，不敢承認面對而已，盲目的信仰，講不出來的政績」、「有一點做得好，就是魯莽」、「有些人專做標案的，不幫賴抬轎可以嗎？總不能告訴你沒有賴，得不到標案吧」。

