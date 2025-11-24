館長酸「不知道有錢有閒」！于北辰：是不爽去中國健身房！

論壇中心／李佳穎報導

近來總統賴清德受訪時提到韓團TWICE來台開唱，並稱「許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞，這代表了台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間」。館長陳之漢在直播中質疑，房子那麼貴、物價高、少子化，一大堆工作、工廠因為關稅沒了，賴清德口中的「有閒又有錢」，他怎麼不知道？對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》反酸，「不是沒錢是不爽去中國健身房！」

于北辰解釋，「有錢有閒」是顯示了台灣人心中的富有，你喜歡就可以去看，這是不分階級的。

于北辰質問「中國有嗎？」只要周子瑜搖過國旗，就算你喜歡她，你也不能表現出來，因為說出來就變「台獨、華獨、拒統」。中國沒有像台灣這麼自由！

原文出處：館長狠酸「不知道台灣人有錢有閒」！于北辰：不是沒錢是不爽去中國健身房！

